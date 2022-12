Pompe funebri Roma: un funerale completo ad un prezzo piccolo

Exequia è un pacchetto che è in grado di offrire agli assistiti di questo servizio di pompe funebri Roma la possibilità di accedere ad un funerale poco costoso ma completo in ogni dettaglio e particolare.

Può essere difficile stimare il costo di un funerale in quanto i prezzi variano in modo significativo fra le diverse pompe funebri e il tipo di funerale previsto. Il costo di un funerale dipende dal fatto che si scelga una sepoltura o una cremazione, dalla scelta del tipo di bara e del tipo di cerimonia e dalle spese aggiuntive come fiori e catering. La posizione è anche un fattore significativo quando si determina il prezzo di un funerale, a causa dei diversi prezzi comunali delle tasse previste per sepolture o cremazioni.

Tuttavia, le sepolture sono generalmente più costose delle cremazioni, a causa del costo del posto del terreno e di costi aggiuntivi come lapidi, manutenzione del cimitero e un costo aggiuntivo se si svolge anche il rito funebre presso il cimitero dopo essere stati in chiesa o nella cappella di servizio.

Una cremazione non presidiata, nota anche come cremazione diretta o cremazione privata, è generalmente l’opzione funebre più economica. È una cremazione senza un servizio funebre formale, quindi significa che ci sono meno spese in quanto non c’è bisogno di assumere una cappella o un celebrante e nemmeno pagare per appendere l’avviso funebre, i fiori e il catering. Senza una cerimonia formale, spesso non c’è bisogno di una bara o di un’urna costosa.

Consigli per risparmiare con le pompe funebri Roma

Innanzitutto, bisogna considerare ciò che veramente si vuole avere nel funerale che si sta organizzando, o meglio quello che vale la pena avere assolutamente e quello che invece può essere considerato come superfluo. In questo modo si potrà far confluire il budget verso spese necessarie e che renderanno il funerale si economico ma comunque elegante, sontuoso e dignitoso.

Se stai progettando un funerale a basso costo, è importante sapere in anticipo come mantenere i costi al minimo quando ci si informa sui prezzi. Comunica nel dettaglio ciò che vuoi sia incluso nel funerale e anche espressamente ciò che vuoi non sia compreso, per evitare di sforare il budget. Il modo più rapido è comunicare il budget che si ha a disposizione e sentire quali sono i servizi compresi nel prezzo che puoi permetterti. Con Exequia potrai avere un funerale completo anche di bara a un prezzo veramente piccolo: contatta il servizio e chiedi informazioni.

