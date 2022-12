Funerale Roma: nuovi servizi burocratici e psicologici

Con l’organizzazione del funerale Roma non bisogna pensare soltanto alla pianificazione dettagliata del rito, ma anche a eventuali documentazioni che vengono richieste quando bisogna dare l’avvio alle procedure di sepoltura o cremazione.

Una ditta funebre, innanzitutto, non può procedere con l’organizzazione prima di aver ricevuto il certificato di morte. Un certificato di morte è un documento ufficiale rilasciato dal dottore, che dichiara la causa della morte, il luogo della morte, l’ora del decesso e alcune altre informazioni personali sul defunto. Ci sono diversi motivi per cui potrebbe essere necessario richiedere un certificato di morte: l’accesso a prestazioni pensionistiche, l’assicurazione sulla vita, la liquidazione di proprietà, sposarsi (se una vedova o vedovo deve dimostrare che il loro partner precedente è deceduto), oppure organizzare un funerale, che è il caso che in questa sede ci interessa.

Exequia è in grado di offrire ai propri assistiti un consulente che si occuperà di seguire tutta la parte burocratica del funerale, senza che i familiari debbano preoccuparsi di gestire anche queste evenienze stressanti e anche complicate in alcuni casi. I documenti servono per certificare la morte, per procedere con la sepoltura, per procedere con la cremazione, per richiedere la tumulazione.

Nel caso in cui la morte è stata accidentale e si ha il diritto ad un premio assicurativo, il consulente potrà portare avanti la pratica e anche organizzare un funerale con nessun tipo di anticipo monetario. La parte che spetterà all’agenzia funebre sarà trattenuta direttamente dal premio assicurativo quando verrà erogato alla famiglia.

I servizi psicologici della ditta per l’organizzazione del funerale Roma

Qualora la morte sia stata inaspettata, accidentale, traumatica, avrà un effetto molto più devastante sulla famiglia e gli amici del defunto. Per questo questa ditta di pompe funebri ha deciso di offrire ai propri clienti la possibilità di avere a disposizione degli esperti in psicologia che potranno guidarli nella strada per affrontare il dolore e riuscire a trovare una consolazione e una pace interiore.

È un servizio pensato per prestare attenzione ai bisogni dei propri clienti e assistiti, di modo da rendergli più semplice la ripresa dopo la notizia della morte del proprio caro e dopo aver affrontato un momento tanto delicato quanto doloroso e straziante come è un funerale, soprattutto di una persona che muore in modo improvviso e del tutto inaspettato: incidenti, omicidi, malattie fulminanti ecc…

© Riproduzione riservata