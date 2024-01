Polpettine di melanzana, quando le preparo così mi fanno tutti i complimenti: non rimarrà nulla nei piatti

Polpettine di melanzane, un piatto squisito. Quando si preparano fanno letteralmente a ruba.

Ora che le festività natalizie ci hanno salutato dobbiamo necessariamente correre ai ripari. E lo dobbiamo fare su due fronti. Il primo è di non esagerare con le calorie e il secondo è quello di tenere maggiormente a mano il portafoglio. Difatti di certo a dicembre abbiamo speso di più e ora è dunque giunto il momento di correre ai ripari.

Parlando di cucina possiamo comunque mangiare bene e mettere in tavola per noi e i nostri cari qualcosa di buono senza per forza di cose spendere una fortuna quando andiamo al supermercato per compiere la classica spesa settimanale. Diciamo che basta puntare sulla semplicità per riuscirsi alla grande.

E sicuramente grazie alle polpettine di melanzane raggiungeremo l’obiettivo e pure in un battito di ciglia. Sono buonissime nonché facilissime e velocissime da preparare. Insomma, niente scuse: anche se andate di corsa e non siete dei geni ai fornelli, potete farcela. A rivelarci tutto quanto altro non è che la mitica Benedetta Rossi. Siete pronti a scoprire gli ingredienti?

Polpettine di melanzane, facili, veloci e buonissime, la ricetta top

Per quattro persone necessiteremo di: 500 g di melanzane, 800 ml di acqua, 1 uovo, 50 g di formaggio grattugiato e altrettanto di pangrattato. Infine, basilico, olio extra vergine e sale fino q.b. Dopo che avete recuperato tutto quanto, che di certo avrete già in casa, allacciatevi il grembiule!

Andiamo ora con la preparazione che, vi ribadiamo, è assai facile e veloce. Laviamo sotto il getto dell’acqua corrente le melanzane, quindi asciughiamole con cura con un canovaccio da cucina e riduciamole a tocchetti, senza privarle della buccia. Riponiamole ora in un tegame con sale e olio.

La fase finale tra impanatura e cottura

A questo punto aggiungiamo l’acqua un poco per volta, facendo cuocere a fiamma media le melanzane, avendo la premura di mescolarle. Far cuocere con il coperchio per circa 20 minuti. Trascorso il tempo indicato, spegniamo il fornello, quindi trasferiamo le melanzane in una ciotola e schiacciamole con una forchetta. Uniamo l’uovo, il formaggio grattugiato, il pangrattato e il basilico.

Mescoliamo con un cucchiaio fino ad ottenere un composto uniforme da far riposare in frigo 20 minuti. A questo punto creiamo le polpettine con le mani, facciamole passare in altro pangrattato, quindi poniamole in una padella con un filo d’olio. Facciamo cuocere da entrambi i lati su fiamma media per circa 5 minuti per lato. Infine, spegniamo il fuoco, poniamo le polpettine su uno strato assorbente da cucina, quindi serviamole calde ma non bollenti in tavola.