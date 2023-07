Pinguini Tattici Nucleari super star a Milano: “E stasera si ripete”

(Adnkronos) – Pinguini Tattici Nucleari super star ieri a San Siro per la prima delle due date milanesi entrambe sold out. "Il primo San Siro non lo scorderemo mai – scrive la band sui social -. E stasera si ripete: altri 60mila cuori, bocche, mani e piedi! Grazie di averci rubato la notte, una delle migliori della nostra vita". Entusiasti anche i fan che continuano a commentare e a riempire di cuori il profilo della band. "Non mi emozionavo così da tanto tempo" scrive Noemi mentre Jacopo ammette: "Non penso di aver mai cantato e stonato così tanto come ieri sera". E poi giù una valanga di "Siete stati fenomenali", "E' stato bellissimo", "Siete fantastici". E stasera si fa il bis. ZenGiovani WannabeTetrisHold OnLa storia infinitaBergamoHikikomoriCoca ZeroNononoRicordiLake Washington BoulevardScatoleGiuliaCena di ClasseIreneDentista CroaziaAntartideFreddieNon sono cool/Scooby doo/L’ultima volta/Verdura/Melting pop/Fede (Dj set)RidereRubami la NotteRingo StarrScrivile scemoPastello bianco —[email protected] (Web Info)

