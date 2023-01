Pierpaolo Pretelli: “voglio sposare Giulia Salemi” e presto una bimba?

Pierpaolo Pretelli non nasconde le sue serie intenzioni di sposare la bellissima Giulia Salemi. I due fanno coppia ormai da due anni, quando l’amore è scoppiato tra le mura del Grande Fratello Vip.

Intervistati da Verissimo, Pierpaolo (noto per essere stato il primo “Velino” di striscia a notizia) ammette di voler fare il grande passo. “Io non ho mai pensato al matrimonio, non mi è mai passato per la mente. Ma con Giulia mi è scattato qualcosa dentro. Io voglio sposarla“, afferma Pierpaolo. E assicura: “La proposta arriverà, più prima che poi“.

I due, scambiandosi sguardi adoranti parlano anche di metter su famiglia, Giulia Salemi infatti ammette che da Pierpaolo Pretelli vorrebbe: “avere una bambina, in modo da poterla truccare, vestire, crescere insieme a lei come una mamma per amica”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si al matrimonio

Giulia e Pierpaolo si incontrano nell’edizione 2020-2021 del Gf Vip. Nonostante il feeling fosse scattato subito l’ex velino ha dovuto lottare per dimostrare come il suo interesse fosse reale, e non frutto di una strategia.

Nella stessa edizione, infatti, Pierpaolo Pretelli si era da poco lasciato alle spalle la strana attrazione con Elisabetta Gregoraci.

Col passare dei giorni i due si sono avvicinati tanto da non lasciarsi più. Una volta usciti dalla casa i giovani hanno reso le cose molto serie. Pierpaolo ha presentato Giulia a suo figlio, avuto in una precedente relazione e a quanto pare stanno pensando di ampliare la famiglia.

Giulia Salemi

Influencer piacentina classe 1993, figlia di madre iraniana e padre italiano.

Inizia a lavorare in tv fin da giovane e nel 2018 arriva la prima partecipazione al Grande Fratello Vip. Torna al reality nel novembre 2020 e, proprio tra le mura della Casa, conosce e si innamora di Pierpaolo Pretelli, suo attuale compagno di vita. Nel 2021 Salemi comincia a lavorare come conduttrice.

Tra le sue apparizioni più popolari ricordiamo il toccante monologo alle Iene sulle condizioni delle donne iraniane.

Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli è nato il 31 luglio 1990 a Maratea, noto per essere stato il primo velino di Striscia la Notizia. Dopo il diploma scientifico, Pierpaolo si trasferisce a Roma dove si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza. Lascia gli studi per entrare nel mondo dello spettacolo. Oggi è noto per essere il compagno di Giulia Salemi.

*Immagine dalla pagina Facebook ufficiale di Verissimo

© Riproduzione riservata