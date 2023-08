Perugia, picchia e accoltella l’ex compagna: è caccia all’uomo

(Adnkronos) – Insultata, percossa con pugni e calci al corpo e in fine accoltellata a un fianco. Vittima: una 31enne straniera aggredita ieri notte a Perugia dall'ex compagno dopo una violenta lite in piazza Grimana. Sul posto, grazie a una chiamata al 112, sono intervenuti gli agenti della polizia di Perugia e il personale del 118 che ha prestato i primi soccorsi. Gli agenti hanno iniziato subito le ricerche dell’uomo che, però, aveva già fatto perdere le sue tracce dandosi alla fuga. Dai primi accertamenti è emerso che a causa delle ripetute condotte aggressive nei confronti della 31enne, l'ex compagno lo scorso 9 agosto era stato raggiunto dalla misura del divieto di avvicinamento. L'uomo, ancora ricercato, verrà deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentato omicidio aggravato. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

