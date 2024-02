Pericolo su TikTok, torna virale una moda terribile: a rischio giovani e bambini | Cancellalo subito

Allarme rosso per i genitori italiani: il nuovo trend di TikTok mette in pericolo gli utenti più giovani e fragili.

Nonostante il web rappresenti una fonte di stimoli inesauribile e difficilmente equiparabile ad altri strumenti, esso può anche rivelarsi insidioso, in particolar modo i social network.

Essi sono diventati parte integrante delle vite di milioni di bimbi e adolescenti, ed essi li utilizzano per comunicare, informarsi, e condividere contenuti interessanti, nonché i propri interessi, con gli altri internauti.

E sebbene i genitori abbiano la facoltà di limitare le ore di navigazione online oppure di attivare funzioni analoghe al parental control, molto spesso i più giovani trovano il modo per aggirare le restrizioni imposte dai familiari.

D’altronde, gli appartenenti alle nuove generazioni costituiscono dei veri e propri nativi digitali, e conoscono a menadito i rispettivi dispositivi e i trucchetti per ottenere l’accesso ai social e ai siti più rischiosi. La navigazione incontrollata può però originare fenomeni come la dipendenza o il grooming, ovvero l’adescamento online da parte di malintenzionati. Per non parlare, infine, anche della potenziale venuta a contatto con contenuti inappropriati e pericolosi: nelle ultime ore, ad esempio, si è riaffacciato in rete in fenomeno del “thinspiration”.

TikTok e il fenomeno del “thinspiration”

La piattaforma TikTok rappresenta uno dei luoghi virtuali più gettonati dai giovanissimi, e propone una serie di contenuti suggeriti in base ad algoritmi personalizzati per l’utente che vi naviga, dal bricolage al fitness, dai video di animali ai tutorial di make-up.

Nelle ultime settimane il fenomeno della “thinspiration” è tornato a impensierire milioni di genitori, mentre altrettanti ne ignorano invece l’esistenza. Si tratta della pratica di promuovere e glorificare la magrezza estrema, esaltando l’aspetto dei corpi e volti emaciati e al limite dell’anoressia. Le ragazzine che promuovono il trend (molto spesso giovanissime) posano con look succinti che evidenziano le pance scavate, le braccia e le gambe sottili, e offrono inoltre consigli su come gestire gli attacchi di fame e la comprensibile voglia di snack dolci o salati. La “thinspiration” si ispira a ideali di bellezza utopistici, e può incoraggiare anche l’insorgenza di disturbi alimentari, oltre che minare pesantemente l’autostima delle giovani fruitrici di TikTok. E, almeno per il momento, la piattaforma non ha ancora attuato alcuna forma di censura su questi video decisamente controversi.

Come tutelare i più giovani dall’influenza della “thinspiration”

I genitori devono essere in grado di monitorare, almeno a livello macro, le attività che i figli attuano sui social network, sia da creator che da semplici visitatori della piattaforma TikTok.

In tal senso, è necessario sviluppare un dialogo sincero e trasparente, in modo da scongiurare il rischio che l’adolescente imbocchi chine pericolose e deleterie per il suo benessere psicofisico. Inoltre, attenzione anche alle oscillazioni di peso: se il giovane inizia a dimagrire a vista d’occhio, è consigliabile affrontare l’argomento, avvalendosi se necessario dell’aiuto tempestivo di un professionista della salute mentale.