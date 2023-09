Perego: “Il Salone di Genova è un appuntamento che esalta la cultura del mare dell’Italia”

(Adnkronos) – “Oggi è iniziato con il taglio del nastro nella cornice del nuovo waterfront Genovese, con Nave Duilio della nostra Marina Militare sullo sfondo e la partecipazione di molte realtà della Difesa, il 63°esimo Salone Nautico di Genova, una storica vetrina internazionale della nautica che esalta la cultura marittima nazionale”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago in rappresentanza del Ministro della Difesa, Guido Crosetto all’evento. “Il 63esimo Salone è la vetrina di un settore industriale quello della nautica in cui l’italia è leader mondiale – dichiara Perego al termine della cerimonia di inaugurazione – in termini di spazi e espositori, sono più di 1000 brand esposti e ben più di mille imbarcazioni presenti da gommoni a natanti di 40 metri, in un quartiere di una delle 4 repubbliche marinare, Genova, completamente rinnovato. Aspetti che esaltano l’importanza della Nautica e del Mare fondamentali per l’economia del Paese” “La tradizione e la cultura Ligure – conclude il sottosegretario – nella nautica e nella cantieristica, che sono settori in continua crescita, sono volano per un futuro di sviluppo ed evoluzione che concorrerà a migliorare e a preservare il nostro Mare, a difenderlo e a renderlo più sicuro sopra e sotto la superficie”. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

