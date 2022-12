Perché frequentare questi corsi barman Roma

FBS è una delle migliori scuole di bartending del panorama italiano: l’esperienza dei professori unita a strumenti tecnologici e all’avanguardia per insegnare ai ragazzi il mestiere, sono una garanzia. Lavorare in questo settore garantisce un lavoro sicuro, che non tramonterà mai: per questo investire in uno dei corsi barman Roma sarà un ottimo acquisto per il futuro, che ripagherà doppiamente.

Il bartending è una disciplina che nasce in America ma che si è espansa molto velocemente in tutto il mondo: a partire dagli anni ’40, infatti, sono state tantissime le ricette che hanno reso celebre questo modo di lavorare con i distillati, i liquori e le bevande.

Le miscele vengono preparate con maestria, competenza e fantasia: come dei veri e propri chef i bartender realizzano delle ricette studiate nei minimi dettagli, combinando ingredienti per far scaturire sapori di cui i clienti si innamoreranno e non potranno più fare a meno. Frequentare uno di questi corsi vuol dire avere la possibilità di lavorare in locali, discoteche, bar, cucine, bar di ristoranti stellati, nelle crociere e dovunque ci sia bisogno di portare un po’ di freschezza e di brio.

Corsi barman Roma: scegli quello più adatto

Se hai già seguito in passato un corso base potrai accedere ai livelli avanzati scegliendo anche il flair, ovvero quella disciplina di bartending che utilizza acrobazie con le bottiglie per allietare ed entusiasmare i clienti. È una modalità che si usa soprattutto nelle discoteche, dove l’ambiente è più caotico e sbarazzino.

Se invece è il tuo primo approccio a questo mondo dovrai scegliere il corso base: oltre a venire a conoscenza dei minimi particolari che riguardano liquori e distillati che utilizzerai per creare le tue ricette, avrai anche la possibilità di conoscere gli attrezzi del mestiere, di utilizzarli, di imparare a pulirli e a farne manutenzione. Conoscerai anche la storia sia della disciplina che di tutti gli ingredienti.

I corsi, rilasciandoti un attestato, ti abilitano alla professione e ti danno la possibilità di accedere al programma per richiedere la licenza di vendere alcolici, fondamentale per poter servire le ricette di cocktail e le miscele che preparerai. Avrai a disposizione anche la biblioteca e la sala con i macchinari per esercitarti prima di andare a richiedere un colloquio e una prova lavorativa in un locale della tua città. Se raggiungerai un determinato punteggio, inoltre, avrai la possibilità di entrare a far parte della squadra di FBS.

© Riproduzione riservata