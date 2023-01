Perché è così complicato vendere e distribuire vino e bevande alcoliche negli USA?

Tutto nasce in seguito al proibizionismo, il periodo tra gli anni 1920 e 1933 durante il quale era proibita la produzione, la vendita e il trasporto di alcolici negli Stati Uniti d’America.

Il Sistema dei tre livelli

Oggi le cose sono molto diverse ma estremamente regolamentate dal cosiddetto sistema distributivo su tre livelli, “Three Tier System” che prevede una ripartizione di ruoli tra nuovi operatori del settore.

I tre livelli consistono in produttori o importatori; distributori e rivenditori. Questa ripartizione in ruoli serve a contrastare la possibilità che i venditori di prodotti alcolici siano sempre legati solo ad un unico produttore, il quale di conseguenza non avrebbe nessun tipo di concorrenza.

Con la nuova regolamentazione, per legge, i produttori possono vendere solo ai distributori; i rivenditori possono acquistare solo da distributori e solo i rivenditori possono vendere ai consumatori. Inoltre i rivenditori e i produttori non possono intrattenere rapporti diretti tra loro e nessuna impresa in un determinato livello può possedere un’attività in un altro livello.

La vendita di vino negli Usa

Nonostante questo modello un tantino complicato, la vendita di vino negli Stati Uniti ha raggiunto i 66.8 Miliardi di Dollari nel 2020 con l’importazione pari a 5.9 Miliardi di Dollari.

Il vino italiano ha una quota di mercato del 34% sul totale dei vini importati negli Stati Uniti con l’importazione cresciuta del 2,1% rispetto al 2015 pari a 1,8 miliardi.

Alysei, grazie al suo potente motore B2B offre la possibilità ai Produttori Italiani di vino e alcolici di trovare il canale di distribuzione più idoneo alle loro esigenze e, dall’altra parte, i distributori di bevande alcoliche e vino possono ricercare e trovare Produttori di alta qualità da aggiungere al loro portfolio di prodotti per poi presentarli ai loro clienti ovvero ai loro rivenditori per arrivare, infine, sulle tavole dei consumatori.

Per informazioni:

Web App

IOS App Alysei disponibile su Apple Store

Web site

Facebook

Linkedin

Instagram

Youtube

© Riproduzione riservata