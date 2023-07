Come tutti sanno, Benedetto XVI nei nove anni di sede impedita ha sempre detto : “Il papa è uno solo” senza mai spiegare quale dei due. Eppure, secondo la classica obiezione, chiamava Bergoglio “papa Francesco”, “Santo Padre”, Santità”. Come mai?

Un documento recuperato da una lettrice spiega perfettamente la questione alla quale eravamo già arrivati in via teorica due anni fa.

Bergoglio, in quanto eletto a papa non abdicatario, ma impedito, è divenuto antipapa e quindi il patriarca di una chiesa scismatica, esattamente come il patriarca copto ortodosso Tewdros II.

