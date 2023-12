Per vivere bene senza rinunciare a nulla devi vivere qui: non ti serve andare via dall’Italia | Prepara le valigie

Secondo un’accurata ricerca, pare che esiste un comune italiano in cui si vive meglio. Ecco un indizio: non fa parte dell’area meridionale dell’Italia. Andiamo a scoprire di quale si tratta

Secondo una classifica realizzata da Italia Oggi-Italcomunications con l’Università La Sapienza una città del nord occupa la prima posizione. A seguire ci sono Milano, Bologna, Trento e Firenze. Nelle ultime, invece, abbiamo Agrigento, Messina, Caltanissetta e Crotone.

La classifica propone le città italiane dove si vive meglio. Quella che ha ottenuto il primo posto è ricca di storia. Infatti si può fare un tuffo nel passato andando a vedere le bellezze architettoniche del posto.

È possibile visitare dei castelli e residenze storiche. Possiamo menzionare Castel Flavon, Castel Mareccio, Castel Roncolo e Castello Sant’Antonio. Per quanto riguarda le chiese ci sono quella dei domenicani, dei cappuccini, dei francescani, di Sant’Agostino, di Cristo Re e di San Paolo.

Questo luogo offre tanto da un punto di vista culturale, ma sembra che sia possibile anche viverci per il buon tenore di vita.

Ecco dove si vive bene senza rinunciare a nulla

È delimitato geograficamente dalla catena della Mendola a ovest, dall’altopiano di Salto a nord-ovest, al nord est dal Monte Tondo e a sud-est dal Monte Pozza. È attraversato dal torrente Talvera e gode di un clima subcontinentale, dato che è posizionato in un fondovalle alpino. L’estate è fresca mentre in inverno le temperature vanno sotto lo zero.

Lo stemma è lo stesso dal 1381 conferimento ricevuto dal duca Leopoldo III d’Austria. Prevalgono i colori bianco e rosso e al centro dello stemma c’è una stella a sei punte dorata che rappresenta allegoricamente la Madonna nella religione cattolica. Ha due patroni che sono la Beata Vergine e Arrigo da Bolzano. Stiamo parlando della città di Bolzano.

Una spesa annuale inimmaginabile

Il nome latino è Pons Drusi, ma in realtà quello moderno è del tutto diverso. Secondo gli storici il nome indica il territorio di Bolzano come un possedimento di un uomo di nome Baudius che nel corso del tempo si è trasformato in Bauzanum.

Vivere a Bolzano sarebbe un’ottima scelta perché si può godere ogni giorno del patrimonio naturale certificato anche dall’UNESCO. Il quartiere più noto è quello Gries caratterizzato da un’atmosfera pittoresca. Il terrore di vita non è caro, in quanto una spesa annuale per ogni famiglia ha il costo di 2.541 euro. Da tenere in considerazione anche l’ottima qualità dell’aria e il contatto con la natura.