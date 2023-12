E’ il borgo più amato dal Papa ed è nascosto tra le colline laziali: qui sì che si respira aria di serenità

A pochi passi da Roma è possibile passeggiare per le strade di uno dei borghi più belli d’Italia. Residenza estiva dei papi, ecco In quale si tratta e perché è così richiesto

Il Lazio è la regione italiana in cui il turismo è molto attivo, soprattutto per il patrimonio storico e culturale di Roma. Infatti tantissime sono le persone che si recano nella capitale per visitare il Colosseo.

Gli amanti della natura possono praticare il trekking nel Parco Valle del Treja. L’accesso è gratuito e non c’è la necessità di una guida. In provincia di Viterbo, si trova in Piazza Vittorio Emanuele II ed è aperto 24 ore su 24.

Per coloro che vogliono fare un tuffo nel passato possono recarsi nei borghi caratteristici del territorio laziale. Castelli medievali, natura incontaminata, antiche fortezze rendono questi luoghi incantevoli.

Castel di Tora, Subiaco, Amatrice, Collalto Sabino, Castel San Pietro Romano, Boville, Ernica, Canterano, Foglia, Greccio, Pico e tanti altri ancora si possono visitare. Tuttavia uno in particolare è famoso per essere la meta estiva preferita dei papi. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Il borgo più amato dai papi, nonché uno dei più belli d’Italia

Si tratta di un comune italiano con circa 8.500 abitanti nell’area dei Castelli Romani. Il suo centro è ritenuto uno dei borghi più belli d’Italia. Il sindaco è Alberto De Angelis dal 13 giugno 2022 e ha come comuni confinanti Albano Laziale, Grottaferrata, Marino, Rocca di Papa e Roma.

Per essere la residenza estiva preferita dei papi a partire dal XVII secolo. Coloro che si recano in questo luogo possono ammirare la bellezza del Lago Albano con vista sul cono vulcanico di Monte Cavo. Chi è appassionato di arte e natura può restare di stucco contemplando i resti della Villa Albana di Domiziano e la natura del Parco regionale dei castelli Romani. Molti avranno già capito di quale comune si sta parlando.

Un comune ricco di storia nel cuore del Lazio

Il comune in questione è Castello Gandolfo, il cui territorio si estende già la zona collinare dei Colli Albani e quella pianeggiante dell’Agro Romano. Caratteristico è anche il laghetto di Turno che sarebbe un antico cratere vulcanico che in un secondo momento si è riempito d’acqua.

L’estate è calda, ma piacevole mentre l’inverno risulta essere mite e piovoso. Tra i vari papi che hanno soggiornato qui si può menzionare Papa Urbano VIII. Nel 1628 fece realizzare la Galleria di Sopra e la Galleria di Sotto, cioè delle strade che collegano Castel Gandolfo ad Albano. Anche Papa Alessandro VII successivamente ha dato inizio a nuovi lavori per darle un tocco di modernità.