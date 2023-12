Viene definito il “borgo più freddo di Italia”: si trova a meno di 100 km da Roma

È il borgo in assoluto più freddo del nostro Paese ed è sito a meno di 100 km dalla Capitale.

Ora che siamo giunti ufficialmente all’inverno, come calendario e agenda ci insegnano, sebbene freddo e gelo siano giunti ben prima nel nostro Paese, si ha voglia di trascorrere più tempo nel tepore delle nostre case. È del resto assai piacevole stare al calduccio, accoccolati sul divano, in compagnia di un plaid colorato e avvolgente e di una cioccolata calda.

Mangiare squisitezze nel periodo natalizio coi propri cari è poi una vera coccola per l’anima e per il cuore, come anche giocare ai giochi in scatola. Molti apprezzano anche le gite o vacanze sulla neve o in cerca di mercatini. Altri ancora optano per mete esotiche e c’è chi, andando contro corrente, ama molto il freddo polare.

E ora noi per tute queste persone vi sveleremo il luogo più freddo in assoluto che esista all’interno della nostra Penisola. Cominciamo con il dirvi, per solleticarvi l’appetito, che è sito a meno di 100 km dalla Capitale. In questo modo modo potrete farvi una mezza idea ove possa almeno vagamente essere.

Il borgo più freddo d’Italia

Pensate che qui sono stati quasi raggiunto 40 gradi sottozero. I paesaggi che potrete trovare sono da fiaba, da vera regina delle nevi. È sito esattamente a 1329 m sopra il livello del mare. Ovviamente queste temperature così rigide che ci fanno sentire freddo solo al pensiero, trovano un perfetto sposalizio con il paesaggio montano.

La neve qui scende spesso e copiosa ed è possibile sciare nelle zone appositamente adibite. Per questo è molto ambita di turisti, soprattutto nei periodi invernali. Anche il TG ne ha parlato e da allora in tantissimi hanno voluto saperne di più di questo posto. E voi siete pronti a scoprirlo assieme a noi?

Rocca Di Mezzo è il luogo più freddo

Si trova in Abruzzo, sull’Altopiano delle Rocche. Il paese in questione si chiama Rocca Di Mezzo. Il borgo è meraviglioso ed è ricco di fascino, oltre che di storia. Difatti ha anche alle sue spalle un passato storico che ha bisogno di essere scoperto maggiormente per restare ancora più ammaliati dalla bellezza e dallo splendore del posto.

Osservarlo scalda i cuori, pure se paradossalmente i gradi sono molto bassi. Sembra di essere in una pellicola cinematografica dei Paesi scandinavi. Ovviamente per visitarlo è opportuno non scegliere, soprattutto se abitiamo in posti dal clima mite, le stagioni dell’anno più fredde. In ogni caso è d’uopo mettere in valigia anche capi più pesanti, oltre che vestirsi a cipolla.