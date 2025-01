Pensioni, questo l’elenco di chi può andare prima della D’URSO | Scopri come richiederla, due clic e ti salvi

Vorresti andare in pensione? Scopri se puoi farlo in base a quando ci andrà la ex stella di Canale 5, Barbara d’Urso.

Barbara d’Urso è un’icona dello spettacolo italiano, amata e discussa in egual misura. Con una carriera che abbraccia decenni di televisione, la Carmelita nazionale è riuscita a ritagliarsi un posto speciale nel cuore del pubblico. Ma si sa, essere una VIP non è tutto oro che luccica… o forse sì?

Il successo e la visibilità di Barbara, uniti al suo stile di vita da star, non mancano di suscitare una certa invidia. Perché? Beh, è difficile non storcere il naso quando vedi una persona che sfoggia abiti firmati e vacanze da sogno mentre molti lottano per arrivare a fine mese.

Lei è ricca, certo, ma è anche il risultato di anni di lavoro nel mondo dello spettacolo. Eppure, quel privilegio che sembra avere diventa spesso oggetto di critiche. In fondo, chi non ha mai pensato “Se fossi nei suoi panni farei diversamente, spenderei diversamente”?

Ricchi e poveri

Non è solo Barbara, ma molti VIP in generale a sollevare malumori quando si lamentano di non arrivare a fine mese. La differenza, però, sta nel contesto. Per noi comuni mortali, non far quadrare i conti significa fare i conti con le bollette o il carrello della spesa.

Per loro, invece, il problema può essere il mutuo di una villa al mare o l’acquisto di una nuova auto di lusso. Insomma, i problemi ci sono, ma di natura un po’ diversa. È normale che, in un periodo di difficoltà economica generale, vedere queste lamentele renda la popolazione ancora più frustrata.

Le pensioni

Il tutto lo ha diffuso Mamelipalestrina.it. Se da una parte i comuni mortali hanno diritto di lamentarsi, dall’altra no. Infatti, mentre Barbara d’Urso è ancora attiva e brillante nel suo lavoro, c’è chi potrebbe andare in pensione prima di lei, a soli 61 anni. Grazie alle normative introdotte dal D.Lgs. n.67 del 2011, chi svolge lavori considerati usuranti può beneficiare di una pensione anticipata senza penalizzazioni. E non parliamo di star della TV, ma di chi lavora in condizioni davvero difficili.

Pensiamo a chi opera in miniere, gallerie o a temperature estreme o ancora a chi si occupa della rimozione dell’amianto. Anche i lavori notturni e quelli su linee di produzione a catena rientrano tra le mansioni usuranti. Per ottenere questo beneficio, è necessario aver svolto tali attività per almeno 7 anni negli ultimi 10 o per metà della carriera lavorativa. I lavoratori dipendenti devono raggiungere quota 97,6, cioè l’età più contributi, con un minimo di 35 anni di versamenti. Per gli autonomi la quota sale a 98,6 con almeno 62 anni di età. Insomma, mentre i VIP continuano a brillare sui riflettori, chi lavora duro può finalmente godersi un po’ di meritato riposo.