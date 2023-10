Pensioni, Cida il 6 ottobre a Milano per difesa sistema ed equità

(Adnkronos) – I pensionati di tutta Italia appartenenti a Cida, la rappresentanza dei dirigenti, al Forum dei Pensionati, all’Associazione nazionale magistrati in pensione e al Sinpref, l’associazione dei funzionari prefettizi, si mobilitano in difesa del sistema pensionistico, anche a garanzia delle future generazioni. All’incontro pubblico 'Siamo tutti lavoratori! Difendere le pensioni e riportare equità', che si terrà venerdì 6 ottobre a partire dalle 10 all’Auditorium San Fedele di Milano, si aprirà un confronto con le istituzioni, spiegano da Cida, per fare una fotografia della spirale negativa che negli ultimi anni si è abbattuta sulle pensioni del ceto medio e scongiurare ulteriori interventi che sottraggano altre risorse a chi ha pagato onestamente tasse e contributi in un’economia alterata dall’evasione. "Ma venerdì sarà anche l’occasione per avanzare proposte eque e lungimiranti che mirino ad una crescita economica sostenibile, garanti del benessere collettivo di oggi e di domani", conclude Cida. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata