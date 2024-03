Pensioni, cancellato ogni aumento: i prossimi mesi saranno più duri che mai | Controlla il cedolino

Pensioni, cancellato ogni aumento. I prossimi mesi saranno più poveri per i pensionati.

Cattive, pardon, cattivissime notizie per i pensionati. Difatti ora non sono in vista nuovi aumenti per quanto concerne gli assegni pensionistici. Ciò farà spaccare i loro cuori, dal momento che non possono contare sull’aggiunta di soldini, sarà ancora più dura per loro affrontare tutte le numerose spese, sia fisse che variabili che affollano le loro vite.

Non per nulla i rincari sono pazzeschi e sono ancora più vivi e vegeti che mai in tutti quanti i settori. Quello che è stato maggiormente colpito e che sta a cuore di più a tutti quanti è indubbiamente quello alimentare. Del resto si sa, è necessario mangiare per campare. Ergo, volenti o nolenti, dobbiamo andare tutte le settimane al supermercato per effettuare la classica spesa.

E se per risparmiare almeno un poco optiamo per i discount, dobbiamo sborsare comunque parecchi soldini. Oltre a ciò, a pesare sulla testa di tutti come una Spada di Damocle ci sono le bollette, soprattutto quelle dell’ energia elettrica, i cui costi sono andati alle stelle. Oggi poi, come ci insegna la cronaca, all’interno dei certe famiglie sono proprio i nonni e pensionati ad aiutare i figli e i nipoti ad andare avanti.

Le brutte notizie in arrivo per i pensionati

Il lavoro infatti latita e in parecchi lo hanno perso, altri ancora invece si sono visti diminuire le ore. Il tutto si traduce in molti meno soldini in busta paga a fine mese. Dunque per i pensionati, sapere che a fine mese non ci saranno aumenti nei loro assegni è una notizia pesante da digerire. Certo, alcuni di loro potranno contare e breve sulla quattordicesima, ma per molti altri sarà vera magra.

Nel mese vigente, marzo 2024, si sono ottenuti soldini in più e dunque sarà ancora più tosto accettare che ad aprile non sarà più così, dal momento che i pagamenti relativi agli accrediti passati dei mesi di gennaio e febbraio sono già stati effettuati. Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, essendo, il 1 aprile un giorno di festa, ovvero Pasquetta, non saranno accreditati gli assegni.

Un aumento che non ci sarà

In poche parole i pensionati dovranno aspettare il giorno dopo per riceverli, ovvero il 2 aprile. Chi ha optato per l’Ufficio Postale dovrà invece andare a ritirarlo in loco rispettando l’ordine alfabetico. Nonostante ciò non ci saranno soldini in più e ciò sarà in vigore per un po’ a causa della pesante inflazione, ancora fortissima pure in Italia.

O meglio, sarebbe opportuno dire che non possiamo parlare di maxi aumenti, che comunque sono nei pensieri del Governo, soprattutto per quel che concerne le minime, che sono fin troppo basse, ma solo di alcuni euro in più, che i ogni caso non sono mai da buttare. Quel che si può fare ora è tenere duro e non perdere la speranza di un futuro più roseo.