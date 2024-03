Mutuo casa, con questo trucco ti salvi almeno 5 anni: il risparmio è garantito

A quanto pare sembra che sia possibile risparmiare la bellezza di 5 anni di mutuo. In che modo?

Al giorno d’oggi sono ancora indubbiamente tantissime le persone, soprattutto se stiamo parlando di famiglie, possibilmente con figli a carico, che sognano una bella casa di proprietà in cui abitare tutti insieme. Tornando indietro di 30 anni si può dire che anche una giovane coppia di allora poteva facilmente acquistare casa.

La ragione di ciò è presto detta. Infatti un tempo nel mondo del lavoro la cosiddetta ruota girava maggiormente per tutti quanti, specialmente per i più giovani, quindi il ricambio generazionale era vivo e attivo, a differenza di ora. Non erano neppure richiesti tutti i titoli di studio che sono necessari attualmente, quindi, per farla breve, si iniziava a lavorare abbastanza presto.

Un giovane uomo dunque che aveva deciso di non proseguire negli studi e che si era dato al lavoro che era praticamente appena adolescente, passati i 20 anni, una volta trovato l’amore e deciso di sposarsi, riusciva più facilmente ad acquistare casa, cosa oggi impensabile. Al momento infatti l’acquisto di una casa può essere reso possibile dall’apertura di un mutuo.

Mutuo, oggi essenziale per l’acquisto di una casa

Che cos’è un mutuo? Praticamente si tratta di un accordo stipulato con una banca, dopo aver fornito le garanzie necessarie, tra cui il possesso di un lavoro sicuro o continuativo, dove viene elargito del denaro, impiegato in questo caso per l’acquisto di una dimora, che può essere restituito con una cadenza ventennale o in certi casi anche trentennale.

In molti si saranno sicuramente chiesti se sia possibile, nel caso, magari dovuto ad un colpo di fortuna o ad alcune entrate più proficue, di estinguere anticipatamente il mutuo e definirsi proprietari di casa. La risposta è positiva ma solo per i mutui accesi successivamente al 2 febbraio 2007, per via di una riforma della Legge Bersani e, in questo caso, sui muti per l’acquisto della prima casa.

La possibilità di un estinzione parziale

Detto francamente, trovare di colpo una cifra sufficiente per effettuare un’estinzione totale non è affatto facile, salvo che magari non si vinca al Superenalotto. Una possibilità più abbordabile dunque è rappresentata invece da un’estinzione parziale. Essa può essere effettuata tramite una richiesta specifica alla banca presso cui abbiamo acceso il mutuo.

Dovremo quindi mettere su tavolo la questione e decidere in che maniera muoverci affinché l’operazione vada a buon fine. Per poter, restando in esempio, sgravare di 5 anni, l’operazione più semplice e consigliata consiste nell’aumento dell’importo delle rate. Forse pagarle comporterà un piccolo sacrificio ma costituiranno un corposo risparmio futuro, soprattutto per quel che concerne tasse e interessi.