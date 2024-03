Raccomandata, se ti arriva non rifiutarla: faresti un errore madornale | Questa lettera ti mette nei guai

Quando e se dovesse arrivare questa lettera non ignoriamola assolutamente. Potrebbe essere molto pericoloso.

La posta cartacea oramai, soprattutto nel mondo di oggi che si sta rivelando sempre più ipertecnologico, se un tempo non era praticamente mai gradita, ora lo è ancora di meno, specialmente quando ci troviamo in presenza di raccomandate. La nostra mente ci suggerisce infatti che sono portatrici di brutte notizie.

Che cosa sono le raccomandate? Quest’ ultime sono quelle lettere, sempre facenti parte dell’ordinaria posta, che, come dice il nome stesso, possiedono un’importanza tale che il portalettere deve fare in modo di assicurarsi che passi direttamente dalle sue mani alle nostre, con tanto di ricevuta di ritorno firmata.

Se il destinatario non è in casa, il portalettere è tenuto a lasciare un avviso nella cassetta della posta, in modo che possa il giorno successivo recarsi all‘ufficio postale per ritirarla. In questo caso la cosiddetta raccomandata va in giacenza. La responsabilità del postino termina una volta che la raccomandata è stata recapitata oppure riportata all’ufficio postale.

Raccomandata, un’importanza da non sottovalutare

Per la Legge, lo diciamo subito, un privato cittadino non è in alcun modo obbligato a prendere nulla in consegna, dunque, sebbene in tanti non ci abbiano pensato, una raccomandata può difatti essere rifiutata. Come già accennato questo accade poiché si è sovente instillata nella nostra mente l’idea, per quanto erronea, che contenga solo brutte notizie.

In genere un privato cittadino, che, come tutti del resto, possiede i propri scheletri nell’armadio, sa che dei comunicati in via ufficiale, come in questo caso una raccomandata, possano contenere. Non per nulla è solo il destinatario è autorizzato a conoscerne il contenuto e non è possibile saperlo fino all’apertura della busta, solleciti di pagamento, multe, sanzioni o altro di similare.

Non è mai una scelta saggia rimandarla indietro

Proprio per la ragione appena elencata, ovvero che solo il ricevente è autorizzato a venire a conoscenza del contenuto stesso della busta, dal momento che per chiunque altro costituirebbe un reato, fino a quel momento non è possibile sapere di che cosa realmente si tratti. Tuttavia diciamo che le odiate multe di solito sono contenute in inconfondibili buste verdi, pertanto riconoscibili a prescindere.

Una raccomandata comunque sia può anche contenere delle notizie liete, come ad esempio il fatto di essere divenuti beneficiari di una corposa eredità. Pertanto la cosa giusta da fare è che ogni cittadino si prenda sempre le proprie responsabilità e che cerchi di non nascondersi mai dai suoi doveri.