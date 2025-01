Pensi di essere un genio incompreso? Questo è il TEST che rivela solo la verità: nessuno ha notato il quarto dettaglio

Se credi di avere un quoziente intellettivo superiore alla norma allora potrai dimostrarlo con questo test visivo. Non sottovalutare l’impresa perché potresti pentirtene.

Immagina di avere un momento di relax e decidi di non uscire per stare comodo sul divano. Puoi leggere un libro, magari quello che hai messo da parte per dare priorità ad altro, guardare uno dei tuoi telefilm preferiti su Netflix o usare il dispositivo cellulare e navigare sul web. Tanti sono i modi per ammazzare il tempo e uno di questi è sicuramente quello di sottoporsi a un qualsiasi tipo di test psicologico e non.

Non tutti sanno che esistono dei test che possono essere sottoposti solo da gente esperta del settore mentre altri sono assolutamente gratuiti e tutti possono farli senza alcun problema. Di solito si fanno per passatempo e per sfidare con il sorriso sulle labbra qualche amico che si considera superiore agli altri per le abilità cognitive.

Ed ecco che si possono trovare dei test interessanti navigando sui social. Sono molto gettonati quelli che propongono immagini e l’intento è trovare gli errori. Molto spesso sono sotto i tuoi occhi, però ti focalizzi su altro e non riesci a trovarli entro 10 secondi.

Su internet c’è il sito www.tech.everyeye.it che propone tanti tipi di test interessanti è uno di questi sta mettendo in tanti a dura prova. Andiamo a scoprire qual è l’immagine che sta dando del filo da torcere a chi non ha un quoziente intellettivo elevato.

Il test visivo che sta mettendo in difficoltà i più bravi

L’immagine è semplice, quella tipica della quotidianità di coloro che vanno via dalla città per gioire della pace e della tranquillità dei luoghi di campagna. Si può vedere un bisonte vicino a un laghetto con l’interno delle papere e una gallina. Poi c’è un trattore e in secondo piano degli alberi e ancora più distante una montagna con un cielo nuvoloso.

In un primo momento sembra che non ci sia nulla di strano, però basta solo prendersi del tempo per trovare le soluzioni e non importa se si va oltre il tempo prestabilito. Magari avrai modo di allenarti con altri test di questo tipo.

Ecco i quattro errori dell’immagine

Prima di tutto quest’immagine è nota come “brain teaser” ed è ottima per stimolare le attività cognitive. Il cielo non è altro che una deviazione della realtà perché dietro le nuvole compare il pianeta Terra ben visibile ai nostri occhi. Poi tra gli alberi di mele c’è una pianta di pomodori e una ruota del trattore non è simile alle altre.

Poi nel laghetto si vede la gallina intenta a deporre le uova nel suo nido. Si tratta di due immagini sovrastate perché nella realtà ciò non è possibile, in quanto il nido non può galleggiare.