Pelle sempre perfetta, elimina ogni ruga e punto nero con queste maschere fai da te: hai gli ingredienti già in casa

Pelle radiosa e priva di imperfezioni con queste maschere casalinghe. Hai già tutto in casa tua.

Avere una pelle del viso al top è il sogno di tutti quanti, non solo delle donne. Difatti mostrarsi agli altri belli, freschi e riposati e senza alcun segno visibile di stanchezza e di invecchiamento ci permette di sentirci più sicuri di noi. Lo stesso possiamo dire quando ci troviamo in armonia con la nostra fisicità e con noi stessi in linea generale.

Chiaramente è fondamentale in tutto ciò dedicare 8 ore al riposo notturno nonché mantenersi costantemente idratati, seguire una dieta, intesa come alimentazione, sana, varia, bilanciata e controllata e possibilmente evitare il fumo e gli alcolici. Benissimo è anche fare del movimento ogni giorno e magari dello Sport.

Tornando a bomba sulla pelle del nostro viso, per averne una al top è bene giocare d’anticipo, quindi incominciare a prendersi cura di lei quando si è giovani utilizzando anche i prodotti adatti ad essa a seconda dell’età e della sua tipologia. Puntiamo poi sempre alla qualità e non eccediamo con la quantità oltre che con trattamenti aggressivi o assolutamente evasivi.

Pelle luminosa e al top con maschere fai da te

Di certo in commercio possiamo trovare tantissime creme che possono fare al caso nostro, così come sieri, esfolianti, detergenti e maschere, che rispondono a tantissime esigenze. Tuttavia se vogliamo evitare di spendere un sacco di soldi soprattutto nell’ultimo caso possiamo crearne qualcuna di meravigliosa nelle nostre case utilizzando ingredienti che abbiamo già in casa.

Chiaramente a seconda del risultato che vorremo ottenere potremmo farne una piuttosto che un’altra. Per esempio desideriamo purificare e nel contempo rigenerare come si deve la nostra epidermide? Allora diciamo sì a una composta da albume e da succo di limone. Tra l’altro questa maschera è fantastica pure per compattare le pelli più mature.

Una per ogni esigenza

Notate che la vostra pelle è eccessivamente secca e che pertanto ha bisogno di essere maggiormente idrata? Allora il mix di yogurt e olio d’oliva è quello che fa decisamente per voi. Avete avuto una giornata bella tosta al lavoro o ne avrete trascorsa una lunga ed estenuante sui libri? Rinfrescatevi con una a base sempre di yogurt ma con l’unione stavolta del cetriolo.

Quest’ultima è consigliatissima soprattutto per le pelle più giovani o comunque per coloro che sono soliti aver a che fare con punti neri e brufoletti. Infine, se il vostro scopo è quello di idratare, levigare e pulire in profondità la pelle è bene che puntiate a una maschera alla zucca. Fantastica anche per alleviare le scottature solari.