Fisico perfetto, via i kg di troppo con questo gioco: lo fanno anche i bambini | -300 kcal in appena 10 minuti

Fisico al top per l’estate grazie a questo semplice gioco. Lo amano anche i tuoi bimbi.

Stiamo sistemando l’armadio ed ecco che dai cassetti spuntano canottiere, top, pantaloncini e soprattutto loro, i nostri coloratissimi costumi. Tutto ciò ci ricorda che a stretto giro arriverà l’estate. Non per nulla il mese di giugno è praticamente alle porte. E con esso prenderanno il via per molti italiani le prime vacanze di stagione o week end al mare.

Altri ancora opteranno per il lago, la piscina o i parchi acquatici. E poi ci sono coloro che possono sfruttare il loro giardino per rilassarsi e prendere il sole mentre leggono una rivista o un buon libro. Fatto sta che per via del caldo e soprattutto dell‘afa e dell‘umidità si tende a scoprirsi di più. Ergo si mostrano agli altri più strati della nostra pelle.

Il nostro corpo è più in vista e non più coperto da strati e strati di indumenti come nel corso dei periodi autunnali e invernali. Pertanto se non ci sentiamo al top della forma fisica proviamo in certi casi un forte senso di imbarazzo di mostrarlo al dì fuori delle mura domestiche. Non parliamo poi di metterci in costume innanzi a tante persone!

Forma fisica, con un semplice gioco perdi 300kcal in 10 minuti

Ed è dunque per questo motivo che la famosa e super chiacchierata prova costume spaventa più che mai. Il punto è che pure i Social con la mania di usare troppi filtri per modificare le foto non ci aiutano per niente in tale direzione. E così siamo davvero in difficoltà. Certo, possiamo cercare di correggere il tiro ma dobbiamo anche metterci in testa che nessuno è perfetto.

Detto ciò se vogliamo ritrovare la nostra bella forma fisica cominciamo a porre maggiore attenzione a ciò che mangiamo, teniamoci costantemente idratati e dormiamo le canoniche 8 ore a notte. E poi cerchiamo di muoverci il più possibile. E se punteremo a questo gioco, molto amato tra l’altro dai bimbi, potremo perdere fino a 3o0kcal in soli 10 minuti.

Salta, che dimagrisci!

Si tratta niente meno che del salto con la corda. Sì, avete capito molto bene, proprio lui. Dunque per metterlo in atto non dovremo spendere sostanzialmente un euro visto che di certo l’avremo già in casa. Oppure possiamo chiederla in prestito ai nostri figli. Tuttavia se non l’abbiamo possiamo acquistarla senza problemi a pochi spicci nei negozi di giocattoli o, ancora meglio, sportivi.

Su YouTube possiamo trovare video rigorosamente gratis realizzati da esperti del settore che ci insegnano come usarla nel modo più corretto possibile per perdere peso in poco tempo, in maniera sana e assolutamente divertente. E per riuscirci ancora di più è bene scegliere come colonna sonora canzoni coinvolgenti e divertenti che ci rendano la pratica ancora più spassosa e meno faticosa.