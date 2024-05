Casa sempre fresca, spegni il condizionatore: con il raffreddamento passivo non ti servirà mai più | Trucco geniale

Casa fresca anche nei periodi più caldi con il raffreddamento passivo. E dirai ciao ciao al condizionatore!

Ora che l’estate è praticamente alle porte sta nascendo anche la spinosa questione di come riuscire a mantenere la casa al fresco anche quando le temperature salgono in maniera rapida e vertiginosa. E anche se in questi giorni non sono state poi così alte e spesso la pioggia ha fatto da padrona è indubbiamente qualcosa di tenere ben a mente.

Chiaro che in codesto frangente in molti andranno in tilt. Difatti al solo pensiero di accendere a stretto giro a go go pale, ventilatori e soprattutto condizionatori hanno le vertigini. Non per nulla, si sa, che sono indubbiamente strumenti assai utili per la nostra dimora nei periodi estivi ma anche molto costosi.

Diciamo che nell’ultimo caso lo sono già in fase di acquisto oltre che di mantenimento. Difatti prima di accenderli dobbiamo non solo provvedere alla pulizia esterna ma anche interna, puntando soprattutto sui filtri. E, per stare sereni, sarebbe opportuno in tale direzione chiedere una mano anche a un esperto.

Casa bella fresca senza il condizionatore grazie al raffreddamento passivo

Al di la ciò ci costano un botto quando li azioniamo dal momento che consumano molto. E se ciò capita è anche perché noi esageriamo talvolta con la loro accensione lasciandoli attivi pure di notte e talora quando usciamo di casa. Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, ci facciamo prendere un po’ troppo la mano a livello di temperature, abbassandole in maniera eccessiva.

Il punto è che sovente non ci ricordiamo che ogni grado in meno corrisponde a qualche soldino in più. Insomma, la bolletta di certo sarà ancora più salata in estate. E se invece di accendere tale elettrodomestico per rinfrescarci puntassimo al raffreddamento passivo? Di certo grazie a lui potremo risparmiare moltissimo. Ecco in che cosa consiste.

In che cosa consiste e come metterlo in atto

Cominciamo con il dire che con tale definizione si intendono tutti quei sistemi low cost, molti dei quali naturali, volti a tenere fresca la casa. In primis cerchiamo di arieggiarla il più possibile aprendo le finestre nelle ore meno calde. Non utilizziamo tende eccessivamente pesanti e creiamo delle zone ombra con tende parasole da mettere sopra porta finestre e balcone.

Bene è anche mettere piante in alcuni angoli, capaci di rendere più fresca e ombrosa la nostra dimora. Il top sarebbe poi creare una sorta di corte interna ove le temperature sono ben più gradevoli e che riesca a comunicare in qualche maniera anche con gli altre parti della casa più calde. Se riusciamo a inserire anche piccole piscinette o fontane è davvero il massimo.