Pd, De Luca: “Schlein ci ha ridotto alla fame elettorale”

(Adnkronos) –

Siamo "ridotti alla fame elettorale". E' quanto ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, commentando ironicamente nel corso di una diretta Facebook i risultati delle elezioni regionali in Molise. "Qualche giorno fa c'è stata una tornata elettorale in Molise, che ha registrato un altro, ennesimo, travolgente successo del centrosinistra e del famoso campo largo. Un successo travolgente". "Io direi ai dirigenti attuali del Partito democratico di mettersi comodi – ha aggiunto De Luca – perché c'è sempre un altro 10% di voti residui da perdere. D'altra parte la segretaria in carica ha avvertito tutti che la rivoluzione non è un pranzo di gala. Nessuno si aspettava pranzi di gala per la verità, ma almeno un tramezzino elettorale, un mezzo spuntino". "Mettetevi comodi, c'è ancora qualcosa da perdere, non ho dubbi che la genialità politica di questo gruppo dirigente consentirà di fare piazza pulita anche di quello che rimane". "L'onorevole Meloni è una donna fortunata, perché avendo davanti a sé quegli avversari politici ha praticamente un'assicurazione a vita" continua De Luca. "Abbiamo assistito al dibattito sul Mes – ha aggiunto De Luca – e l'onorevole Meloni come spesso le capita, è uscita al naturale, ha perso un po' le staffe. La furbata del nostro presidente del Consiglio è questa: noi non approviamo il Mes, unici in Europa, perché così possiamo tenere per la gola tutti quanti quando si apre la trattativa sul patto di stabilità, le cose che riguardano i migranti e così via. Siccome alla fine dell'anno il Mes lo approveranno comunque, la sensazione è che anziché tenere per la gola tutti gli altri Paesi d'Europa, ci stiamo facendo tutti nemici. Davvero si pensa che noi teniamo per la gola la Germania, la Francia, la Bce, facendoli artigliare dal ministro Pichetto Fratin?". —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata