Avevamo già scritto del rincaro prezzi che hanno interessato la pasta negli ultimi tempi. Come detto questa, nel mese di marzo, ha fatto registrare un aumento in media del 17.5% rispetto al precedente anno.

Pasta pennette rigate

Intervento del Ministero

Questa è la motivazione che ha indotto il ministro delle Imprese e del Made in Italy a propendere per una convocazione della Commissione di allerta rapida, al fine di analizzare la dinamica degli aumenti.

Il Ministro, dunque, ha dato mandato al Garante per la sorveglianza dei prezzi per la riunione. È la prima, lo ricordiamo, realizzata col decreto trasparenza.

La data

L’appuntamento è fissato per mercoledì 11 maggio 2023 a Palazzo Piacentini, alla presenza, tra gli altri, dei rappresentanti di amministrazioni e di categorie di consumatori.

Ricordiamo che in alcune città il prezzo può anche raggiungere i 2.50 euro per kg. Un costo evidentemente non sostenibile per gran parte di famiglie, soprattutto per quelle a basso reddito.

Un simbolo del nostro Paese

Un aumento dell’inflazione che sta decisamente incidendo su beni alimentari di uso comune. La pasta è inoltre uno tra i prodotti italiani più venduti al mondo. Per questo si sta cercando di ridurre l’iva su prodotti del genere, ritenuta da molti un iniziativa da intraprendere con urgenza.

© Riproduzione riservata