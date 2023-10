Passaporto negli uffici postali da dicembre, come funzionerà

(Adnkronos) – Rinnovo e rilascio del passaporto, presto si potrà fare alle Poste. Il Progetto Polis permetterà ai cittadini dei piccoli Comuni di ritirare anche la Carta d’Identità direttamente negli uffici postali. In un’intervista al TGPoste, il condirettore generale di Poste italiane, Giuseppe Lasco, si è soffermato sul progetto di creazione dello sportello unico digitale nei 7.000 uffici postali ospitati dai Comuni con meno di 15.000 abitanti. “Al momento – ha detto – stiamo già erogando servizi dell’Inps, certificati anagrafici e giudiziari. A partire da dicembre anche l’ufficio postale potrà erogare il passaporto, mentre da febbraio rilasceremo le carte di identità elettroniche e i servizi dell’Agenzia delle Entrate”. Il progetto Polis, presentato a gennaio alla presenza delle massime cariche dello Stato, procede a ritmi elevati anche nella costituzione della più grande rete nazionale di aree di coworking, con 250 siti messi a disposizione da Poste Italiane in tutto il Paese. “Vogliamo dare a persone, aziende e professionisti l’opportunità di usare questi spazi”, ha detto Lasco. “Questi spazi – ha concluso – non saranno solo nelle grandi città dove i player del settore sono già presenti ma soprattutto nelle realtà medio-piccole, per contribuire allo sviluppo sociale ed economico di tutto il Paese”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

