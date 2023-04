Pasqua, affluenza record nei Musei e siti della Cultura in Italia

“Ancora dati record sull’affluenza di visitatori nei Musei e nei luoghi di arte e cultura in Italia. Complice il lungo fine settimana di Pasqua, presi d’assalto il Colosseo, gli Uffizi, il Parco Archeologico e gli scavi di Pompei. Ma numeri importanti si sono registrati da Nord a Sud sull’intero territorio nazionale. Ancora un ottimo risultato anche per la nostra Reggia di Caserta, per il Pantheon e per il Vittoriano.

È il segnale di un lavoro che il Ministro Sangiuliano ha inteso portare avanti sin dal primo momento e che sta dando costantemente i suoi frutti”. Lo dichiara Gimmi Cangiano Componente della Commissione Cultura alla Camera.

“C’è tanto ottimismo- prosegue Cangiano- anche da parte degli operatori e degli addetti ai lavori, con cui il Ministro ha personalmente interloquito in questi giorni, anche per ringraziarli dell’impegno che hanno profuso in queste giornate per rendere indimenticabile l’esperienza di turisti e visitatori.

È questa la strada giusta da seguire: migliorare i servizi da offrire e investire in modo intelligente e rapido i fondi provenienti dal Pnrr, per far sì che il turismo culturale possa ritornare ad essere il volano della nostra economia.

A nessuno sfugge infatti l‘indotto economico che può derivare da un turismo sostenibile e mirato e che può portare respiro alle tante attività commerciali e alle realtà enogastronomiche che arricchiscono la proposta che le nostre regioni possono offrire.

Abbiamo le materie prime. Abbiamo le strutture. Abbiamo un patrimonio artistico ed architettonico tra i più importanti al mondo. Il Governo – conclude Cangiano – sta destinando al comparto turistico ingenti risorse. La sfida per ritornare ad essere una Nazione altamente competitiva parte proprio da qui”. (Com/Fla/ Dire)

