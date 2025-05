Parti da Roma e dormi ogni notte in un posto diverso: con 29€ guidi un camper da sogno | È come Airbnb ma su ruote

Arriva il noleggio di camper: approfittatene per viaggiare comodamente in lungo e in largo e senza sborsare un patrimonio.

Quanti di noi desiderano intraprendere un viaggio spendendo poco? Di certo il carovita che ha colpito l’Italia non ha aiutato. Anzi, molte persone hanno deciso di ridurre il numero di vacanze annue o il numero di giorni trascorsi fuori casa.

Quando si parte però, non c’è nulla di meglio che voler trascorrere del tempo in totale relax o avere la completa libertà di cimentarsi in attività diverse, dalle escursioni alla pesca, fino ad arrivare alla semplice passeggiata nella città di destinazione.

A questo proposito esiste una soluzione che vi permetterà non solo di fare tutto questo ma di risparmiare parecchi soldini. A questo la domanda sorge spontanea: in cosa consiste la suddetta? Semplice, si tratta di un servizio di camper sharing.

Affittate un camper per semplificare la vostra vacanza spendendo meno

Come si può dedurre da nome, il camper sharing è un servizio di condivisione di camper. Nello specifico fa riferimento alla possibilità di noleggiare un camper direttamente da un privato tramite delle piattaforme specializzate, come Yescapa.

Questo significa che non serve alcun intermediario per poter affittare il mezzo, in modo da semplificare l’intera procedura e soprattutto risparmiare. Generalmente nel prezzo è inclusa la copertura assicurativa così come l’assistenza sia per il noleggiante che per il noleggiatore.

Noleggiare un camper è un gioco da ragazzi

Le piattaforme tramite le quali è possibile affittare un camper funzionano perlopiù nello stesso modo. A prescindere da quella che si sceglie, la procedura è piuttosto semplice ed intuitiva, consentendo quindi alle persone di tutte le età e a quelle meno avvezze alla tecnologia di effettuare la prenotazione.

Tutto ciò che si deve è andare sul sito e inserire il luogo di partenza, che può essere la propria città o quella in cui ci si trova. Poi si procede aggiungendo altre informazioni cruciali come le date del viaggio. Quindi si conclude scegliendo il camper, tenendo conto delle proprie necessità e del numero di viaggiatori. A questo punto si condivide l’itinerario che si desidera fare con il proprietario del mezzo e ci si reca a ritirarlo, per poi restituirlo alla fine della vacanza.