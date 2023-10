Parroco non gli dà più i soldi, 56enne incendia l’altare

(Adnkronos) – Il parroco si rifiuta di dargli altri soldi e lui per vendetta incendia l'altare. Denunciato un 56enne di Pescara che ora dovrà rispondere di danneggiamento aggravato. La polizia è intervenuta ieri alle 15,30 di ieri su richiesta di un fedele della chiesa di Portanuova che aveva notato delle fiamme provenire dall'altare e le aveva spente insieme ad altre per evitare che si diffondessero. Le indagini hanno permesso di individuare l'uomo che, a detta del parroco, già in passato aveva fatto delle richieste economiche. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

