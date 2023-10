Bomba d’acqua su Ostia, strade come fiumi e traffico in tilt per pioggia

(Adnkronos) – Bomba d'acqua su Ostia, la pioggia manda in tilt il quartiere per il maltempo che colpisce il litorale alle porte di Roma. Strade allagate, auto che si fanno largo nei 'fiumi'. Improvvisamente, il meteo cambia volto e dall'estate apparentemente interminabile si passa all'autunno inoltrato. Il calo della temperatura passa in secondo piano rispetto al diluvio che si abbatte su Ostia, con tombini che saltano e marciapiedi impraticabili. Il maltempo si scatena in tarda mattinata, attorno alle 12, con un violento acquazzone che manda in tilt il traffico nelle ore centrali della giornata, in corrispondenza dell'uscita di migliaia di studenti dalle scuole elementari, medie e superiori. Numerose segnalazioni sono arrivate al Gruppo X Mare della polizia locale di Roma Capitale per strade allagate in via Ostiense all'altezza di Ostia lido, a corso Duca di Genova, via delle Baleari e lungomare Duca degli Abruzzi. Non si registrano feriti. Sui social abbondano video e foto che documentano le condizioni disastrose delle strade, compreso il lungomare invaso dall'acqua. I tombini in diverse zone del quartiere non riescono a smaltire la quantità di pioggia che cade in pochi minuti e si trasformano in fontane che restituiscono acqua. In via Capo dell'Argentiera due auto, che erano in sosta, sono state trascinate dall'acqua. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

