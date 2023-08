Parma, incendio in casa per fragili e disabili: un morto e 11 feriti

(Adnkronos) – Incendio questa mattina in una palazzina all’interno di un complesso di strutture che accoglie persone con fragilità e disabilità in via Tanara, a Parma. Una persona è morta e undici sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. Sul posto il vigili del fuoco e il 118. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

