Parcheggio Metronio, Nanni Commissione Giubileo: “Lavori nel 2025”

Prevista per lunedì 22 aprile la convocazione di una commissione specifica per fare il punto su quella struttura

Pubblicata sul sito Il Quotidiano del Lazio, la notizia delle condizioni di estremo degrado in cui si trova il parcheggio multipiano della trafficatissima via Magna Grecia, accanto al mercato Metronio, progettato dall’architetto Riccardo Morandi, ha suscitato molto clamore. Cinquecento posti auto a disposizione della cittadinanza ma lasciati tra degrado e rifiuti.

Nell’articolo si specificava come «Era prevista una gara da espletarsi entro il terzo trimestre del 2023 con successiva stipula del contratto entro dicembre dello stesso anno e realizzazione di almeno il 20% delle opere entro giugno 2024» ma che al momento nessuna traccia di lavori sia evidenziata «solo montagne di rifiuti e poveri vagabondi che trovano rifugio all’interno della struttura».

Dario Nanni, Presidente della Commissione Giubileo, ha accettato di parlare con noi della situazione riguardante il parcheggio e delle tappe previste per la riqualifica dell’area.

Presidente Nanni, cosa ci sa dire in merito alla riqualificazione della zona del parcheggio multipiano?

«L’intervento di riqualificazione di 14 milioni e mezzo è in capo a Società Giubileo. Durante una seduta della commissione che presiedo, svolta qualche mese fa, ho chiesto conto dei ritardi sull’intervento previsto, mi è stato risposto che sono dovuti al reperimento e alla trasmissione della documentazione che riguardava mercato e parcheggio».

Quindi un problema di burocrazia lenta?

«Il 15 Marzo 2024 ho inviato una richiesta a Società Giubileo per avere notizie su alcuni interventi che sono di loro competenza, tra cui appunto la riqualificazione di quella struttura. Nella risposta si precisa che Conferenza dei Servizi riguardante quell’intervento di riqualificazione si è conclusa il 1/3/2024, così come la gara per l’affidamento dei servizi di progettazione. Per le altre attività connesse all’inizio dei lavori, si stima l’inizio del prossimo anno».

Ha verificato le condizioni in cui versa la struttura?

«Si, circa 15 giorni fa, sono stato a fare un sopralluogo con alcune cittadine e alcuni operatori del mercato, e ti confermo lo stato di abbandono e di degrado in cui versa. A seguito del sopralluogo ho scritto agli assessori competenti, per intervenire affinché venissero ripristinate le condizioni di decoro e sicurezza; ma anche per avere informazioni sull’antenna telefonica presente su quella struttura: autorizzazione per l’installazione, contratto, beneficiari dell’affitto».

Qualcosa di muoverà nel prossimo futuro allora…

«Per lunedi 22 aprile ho già fissato la convocazione di una commissione specifica per fare il punto su quella struttura, affinché si intervenga al più presto, per garantire sia gli utenti che gli operatori del mercato e per mettere in sicurezza il parcheggio oggi totalmente abbandonato al degrado».