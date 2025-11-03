Parcheggi GRATIS, da oggi chi possiede un bancomat non paga più | Annullati tutti i pagamenti sulle strisce blu

Se si ha la carta di credito o debito si è liberi di non pagare il parcheggio: la Legge si è pronunciata in maniera chiara in merito.

È capitato a tutti gli automobilisti di dover pagare un parcheggio, soprattutto in centro città, dove trovare un posto in cui sostare, seppur per breve tempo, è diventata una impresa titanica. Il problema è che questi parcheggi, con il passare dei giorni e delle settimane, possono arrivare a costare una bella cifra.

E con i recenti rincari di beni e servizi, l’ultima cosa che si desidera fare è sborsare altro denaro. Ma cosa succede se parcheggiate l’auto all’interno delle strisce blu, vi recate al parchimetro e non avete abbastanza monete?

È una situazione più comune di ciò che si pensa, e no, in questo caso non è sufficiente disporre di un bancomat per effettuare il pagamento. Ma allora la domanda sorge spontanea: in questi casi il parcheggio è gratuito?

Quando un parcheggio blu può essere gratuito

Non sempre la carta di credito può venirvi in soccorso, anche qualora non si abbiano abbastanza contanti per affrontare una determinata spesa. Questo è il caso dei parcheggi a pagamento, delineati dalle famose linee blu.

A tale proposito interviene la Legge di stabilità del 2016, nella quale si afferma che i Comuni sono obbligati ad adeguare i parchimetri rendendoli utilizzabili con monete e qualsiasi altra modalità di pagamento. Purtroppo, non i tutti i casi questa norma viene rispettata.

L’eccezione alla regola

Nonostante quanto ordinato dalla Legge, cosa si può fare se un parchimetro non accetta monete? Il parcheggio diventa gratuito o si rischia di ricevere una sanzione? Anche se la suddetta introduce l’obbligo di adeguamento dei parchimetri, c’è un’eccezione dovuta a un’oggettiva impossibilità tecnica, che non permette di effettuare il pagamento elettronico.

In questo caso si può lasciare l’auto nel parcheggio blu senza incorrere in multe, a patto però si dimostri che il pagamento con monete non è stato possibile. Questo include recarsi in negozi vicini per chiedere di cambiare le banconote in spicci. In mancanza di prove, il conducente sta commettendo un illecito amministrativo.