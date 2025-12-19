Astronomia, fotografato un pianeta con due soli (come Tatooine)
Si chiama Hd 143811 AB b e, come il corpo celeste simbolo di Star Wars, orbita attorno a un sistema binario: e oggi, 19 dicembre, la cometa 3I/ATLAS passerà nel punto più vicino alla Terra
Decisamente è un periodo fecondo per quanto concerne l’astronomia. Pochi giorni fa, infatti, è stata catturata la prima immagine diretta di un esopianeta circumbinario, ovvero orbitante attorno a entrambe le componenti di una “stella doppia”. Mentre la cometa interstellare 3I/ATLAS si appresta a raggiungere il perigeo, vale a dire il punto più prossimo alla Terra.
Astronomia, fotografato un “Tatooine”
Per la prima volta in assoluto, come riporta l’INAF, è stato fotografato un corpo celeste extrasolare “con due soli”. Un po’ come Tatooine, che senza dubbio è il pianeta simbolo della saga di Star Wars, essendo la patria della famiglia Skywalker. Il suo gemello reale si chiama HD 143811 AB b, è lontano 446 anni luce ed è relativamente giovane, essendosi formato “appena” 13 milioni di anni fa.
Si tratta, secondo il catalogo della NASA, di un gigante gassoso con massa oltre sei volte quella di Giove. Dista dal suo sistema binario all’incirca 63 unità astronomiche (la distanza media tra la Terra e il Sole), e compie una rivoluzione in 320 anni. Per fare un paragone, Plutone orbita a circa 40 u.a. dalla nostra stella e ci mette circa 248 anni a ultimare un giro completo intorno ad essa.
Anche l’impresa che ha determinato quest’eccezionale scoperta, tanto per restare in tema, è stata duplice, essendo riuscita separatamente all’inglese University of Exeter e alla statunitense Northwestern University. I due gruppi (quello britannico guidato dall’italiano Vito Squicciarini) hanno analizzato in modo indipendente i dati d’archivio raccolti tra 2016 e 2019 attraverso il Gemini Planet Imager. I relativi risultati sono stati pubblicati, rispettivamente, sul magazine Astronomy & Astrophysics e sulla rivista The Astrophysical Journal Letters.
3I/ATLAS è la cometa del Natale 2025
Da qualche mese, però, a illuminare le notti (esclusa quella dell’ignoranza social) è soprattutto 3I/ATLAS. Così battezzato, lo ricordiamo, dall’omonimo osservatorio cileno che l’ha individuato originariamente, e dall’essere il terzo oggetto interstellare a visitarci dopo 2I/Borisov e 1I/’Oumuamua.
La “star dell’astronomia” è tornata a mostrarsi dopo un paio di mesi in cui si era nascosta dietro al Sole, sorprendendo subito gli scienziati. Se inizialmente, infatti, appariva di colore rossastro, come rileva HD Blog dopo essere riapparsa ha virato al verde. Una tinta che, secondo gli esperti, dipende dal carbonio biatomico (C2) liberato nella chioma dal calore solare in occasione del passaggio nei pressi dell’astro dorato.
Oggi, 19 dicembre, è il giorno in cui l’ospite proveniente da un altro mondo, come riferisce TGCom24, si troverà più vicino a noi. Naturalmente in termini siderali, visto che, aggiunge Rai News, resterà pur sempre a 270 milioni di chilometri.
In ogni caso, visto il periodo, il suo transito viene ad assumere un’aura decisamente romantica. O non è forse vero che, sia pure solo “per colpa” di Giotto, tradizionalmente non è Natale senza una cometa?