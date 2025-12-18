Roma, maxi sequestro di droga prima di Natale: 115 chili scoperti con il “trucco” delle navette, un arresto

Gli investigatori del Commissariato di P.S. Fidene hanno notato un’auto partire da uno stabile indicato nella borgata Malafede, in area Fidene, e procedere nonostante un pneumatico forato

Una gomma a terra, un’auto che va avanti lo stesso e un odore che, per chi fa questo lavoro, non lascia spazio a dubbi. È iniziata così l’operazione che ha portato la Polizia di Stato a togliere dal mercato oltre 115 chili di droga a Roma, proprio nei giorni che precedono le feste. Un intervento che racconta quanto il traffico di stupefacenti sappia cambiare pelle, ma anche quanto basti un dettaglio fuori posto per far saltare un ingranaggio.

Roma, maxi sequestro di droga prima di Natale: la gomma forata che fa scattare il controllo

Gli investigatori del Commissariato di P.S. Fidene hanno notato un’auto partire da uno stabile indicato nella borgata Malafede, in area Fidene, e procedere nonostante un pneumatico forato. Un comportamento anomalo, che ha spinto gli agenti a fermare il mezzo. Dentro, l’abitacolo era “pieno” di un odore acre: quello tipico dell’hashish. Con l’odore, anche un dettaglio che ha acceso ulteriormente l’attenzione: buste vuote, un indizio compatibile con trasporti frequenti e operazioni di confezionamento.

Roma, maxi sequestro di droga prima di Natale: il ritorno sul posto e la “navetta” pronta a ripartire

Il controllo non ha chiuso la partita, anzi l’ha aperta davvero. Gli agenti sono tornati nel punto di partenza dell’auto appena fermata e hanno intercettato un secondo veicolo che stava per mettersi in moto. A quel punto è spuntato il primo carico concreto: 5 chili di hashish, che secondo la ricostruzione sarebbero stati appena trasferiti, come in una staffetta studiata per consegnare in fretta e spezzettare i rischi.

Roma, maxi sequestro di droga prima di Natale: il deposito ordinato, la merce divisa per qualità

Il passaggio decisivo è arrivato con la perquisizione di una abitazione vicina, individuata dopo ulteriori verifiche. Lì, spiegano gli investigatori, era stato allestito un deposito vero e proprio: sostanza suddivisa e classificata per tipologia e qualità, pronta a finire nelle mani dei “corrieri” destinati alla distribuzione. Il sequestro ufficiale parla di 97 chili di hashish, 15 chili di marijuana e alcuni grammi di cocaina.

Nel complesso, oltre 115 chili tolti dal mercato in un momento dell’anno nel quale la domanda tende a crescere e la pressione sulle strade aumenta.

Roma, maxi sequestro di droga prima di Natale: arresto del 23enne e carcere

Alla guida dell’auto indicata come “carica” c’era un 23enne venezuelano: per lui è scattato l’arresto. L’Autorità giudiziaria ha convalidato il provvedimento e, su richiesta del Pubblico Ministero, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Come previsto, resta fermo il principio che l’indagato va considerato non colpevole fino a sentenza definitiva. Intanto, per la città, il risultato immediato è uno: un carico enorme non arriverà nelle piazze e nelle consegne di quartiere.