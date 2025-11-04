Sembra la Scozia, ma sei a due passi dal centro di Roma | Qui si trova un vero castello Medievale tra affreschi e suite reali

Basta uscire di poco dalla Capitale per arrivare in una delle fortezze più affascinanti e spettacoli del Bel Paese.

La Scozia è notoriamente conosciuta per ospitare alcuni dei castelli più belli al mondo, gli stessi che ogni anno vengono visitati da centinaia di migliaia di turisti. Dall’imponente Castello di Edimburgo fino ad arrivare al Castello reale di Balmoral, sono innumerevoli le fortificazioni presenti sul territorio scozzese.

Ma, al contrario di ciò che si pensa, anche Roma ne vanta alcune di tutto rispetto, seppur meno famose, o perlomeno non quanto altre attrazioni di natura storico-artistica sparse lungo le vite della città. Una di queste rocche è situata a soli pochi km dal centro.

Avete indovinato di quale si tratta? Semplice, è il Castello della Castelluccia, un luogo così suggestivo e speciale che molte persone lo scelgono come location per festeggiare occasioni speciali, tra cui il matrimonio. Ma scopriamo nel dettaglio cosa rende questo posto così richiesto e magico.

Il Castello della Castelluccia: un’oasi perfetta di antichità e modernità

Tra le colline verdi della campagna romana erge il Castello di Castelluccia, una delle costruzioni più maestose e caratteristiche dei dintorni. Non si tratta infatti di una fortezza come le altre, complice la sua eleganza strutturale che le permette di competere con le rocche più famose del mondo.

Le sue origini risalgono al XII secolo, quando vennero rimosse le rovine di una villa romana di età imperiale in favore della suddetta fortificazione, che negli anni ha ospitato numerosi personaggi illustri, tra cui Papa Pio VII e la Regina Cristina di Svezia.

Gli interni della fortezza

Tra ricorrenze, cene di gala e tanto altro, il Castello continua a rappresentare la location ideale dove poter organizzare i propri eventi. Qui infatti si potrà vivere un’esperienza indimenticabile, circondata dal verde laziale e da un’atmosfera antica e a tratti misteriosa.

Questo viene accentuato ulteriormente dagli interni della fortezza, che includono lussuose sale con preziosi e rinomati dettagli stilistici. Senza tralasciare il mondo gastronomico offerto, basato sulla tradizione e sulla professionalità. Degne di note sono anche le camere presenti nella struttura, ciascuna delle quali rifinite in modo differente e unico, ma tutte arricchite da magnifici oggetti d’antiquariato.