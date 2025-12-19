Lidl cala l’asso prima di Natale, la friggitrice ad aria a meno di 40€ | Mai stata a un prezzo così basso

Ultimi giorni di corsa ai regali e spunta una promozione che può risolvere tutto: nel volantino Lidl c’è un elettrodomestico amatissimo a prezzo shock.

Il Natale è ormai alle porte e, come ogni anno, la seconda metà di dicembre diventa una maratona tra regali last minute e spese per pranzi e cenoni. Chi non ha approfittato delle offerte del Black Friday si ritrova spesso a dover incastrare tutto in pochi giorni, con il rischio di spendere più del previsto. In questo scenario, trovare un regalo utile e “furbo” senza sforare il budget può fare la differenza.

Negli ultimi anni, però, lo shopping natalizio non passa più soltanto per negozi specializzati o grandi catene di elettronica: sempre più persone si affidano anche ai supermercati, che hanno ampliato l’offerta con articoli per la casa e piccoli elettrodomestici. Tra i marchi più gettonati dagli italiani continua a spiccare Lidl, che aggiorna spesso gli scaffali con proposte a tempo limitato e prezzi competitivi.

Nel volantino della settimana in corso, Lidl dedica una sezione alle idee regalo per la cucina, puntando su strumenti che normalmente richiedono una spesa più alta. Tra questi c’è un prodotto ormai considerato un must: la friggitrice ad aria. Ed è proprio qui che scatta il cosiddetto “mega affare”, pensato per chi vuole portarsi a casa un elettrodomestico pratico senza spendere troppo.

L’offerta Lidl: modello, potenza e programmi disponibili

La friggitrice ad aria è diventata sempre più popolare perché risponde a una richiesta precisa: cucinare in modo più leggero, veloce e semplice, riducendo l’uso di olio senza rinunciare al gusto. È un elettrodomestico compatto, facile da sistemare sul piano cucina e utile nella routine quotidiana. Per chi non ne possiede ancora una, oppure sta pensando a un regalo che non sfigura, l’offerta Lidl di questa settimana punta a essere un’occasione concreta.

Il modello proposto è la friggitrice ad aria Silvercrest, con capienza da 2,4 litri e potenza di 1.400 W. L’apparecchio è dotato di display touch LED e permette di selezionare 8 programmi preimpostati pensati per diverse tipologie di cibo, così da rendere la preparazione più immediata anche per chi ha poca esperienza.

In più, nelle istruzioni d’uso sono incluse 10 ricette, utili come base per iniziare a sperimentare senza andare a tentativi. Per chi preferisce gestire tutto manualmente, è possibile impostare la cottura scegliendo la temperatura da 80°C a 200°C e utilizzando un timer regolabile da 0 a 60 minuti.

Quanto costa e fino a quando si trova nei punti vendita

Oltre alla funzione principale di frittura “leggera”, l’elettrodomestico offre anche altre possibilità di utilizzo: consente di cuocere al forno, di lavorare a fuoco lento e di grigliare, ampliando le opzioni per chi vuole un unico apparecchio versatile in cucina.

Il punto centrale, però, è il prezzo. Lidl propone la friggitrice ad aria Silvercrest a 39,99 euro, una cifra particolarmente contenuta rispetto al mercato, soprattutto considerando la potenza, i programmi automatici e le impostazioni manuali disponibili.

L’offerta è valida nei punti vendita Lidl da lunedì 15 dicembre a domenica 21 dicembre. Trattandosi di una promozione a tempo limitato e potenzialmente molto richiesta nel periodo pre-natalizio, l’opzione più prudente per chi è interessato resta quella di muoversi per tempo, evitando di arrivare a fine settimana quando la disponibilità potrebbe essere ridotta.