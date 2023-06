Papa Francesco, notte tranquilla dopo intervento: “E’ trascorsa bene”

(Adnkronos) – "E' trascorsa bene", senza complicazioni, la prima notte di Papa Francesco al decimo piano del Policlinico Gemelli dove ieri ha subito un intervento all’intestino. Lo ha fatto sapere la Sala stampa del Vaticano che fornirà ulteriori informazioni a fine mattinata. Tra i tantissimi in preghiera per il Pontefice anche padre Antonio Spadaro che via tweeet dice: "Sì, ha una fibra forte. Ma soprattutto grande fede e… un grande senso dell’umorismo. Sempre e nonostante tutto". Ieri il Pontefice è stato sottoposto a un intervento all’intestino. Come ha spiegato il prof Alfieri, che ha eseguito l’intervento, "il Santo Padre è stato sottoposto all'intervento chirurgico programmato per un laparocele incarcerato in corrispondenza della cicatrice delle pregresse operazioni chirurgiche laparotomiche effettuate negli anni passati. Tale laparocele causava al Santo Padre, da alcuni mesi, una sindrome subocclusiva intestinale dolorosa ingravescente". "L'intervento chirurgico e l'anestesia generale si sono svolte senza complicazioni. Il Santo Padre ha reagito bene", ha fatto sapere il chirurgo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

