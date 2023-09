Palermo, violenza sessuale su due sorelle: arrestati 4 familiari

(Adnkronos) – Quattro persone sono state arrestate in relazione a ripetuti episodi di violenza sessuale commessi, tra il 2011 e il 2023, ai danni di due sorelle, attualmente di 13 e 20 anni, all’interno dello stesso nucleo familiare. Alle prime ore di questa mattina, nella provincia di Palermo, i carabinieri della Compagnia di Monreale hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal gip di Palermo, che ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 persone. Sono indagate – a vario titolo – di violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, lesioni personali, con l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di discendenti, con abuso di autorità e nei confronti di minori di 10 anni. Le indagini, dirette dalla Procura di Palermo e condotte dalla Sezione operativa della Compagnia di Monreale, avrebbe consentito di raccogliere un "grave quadro indiziario" a carico degli indagati. A essere arrestati sono stati 3 uomini e una donna, tutti stretti congiunti delle vittime. La donna è ritenuta responsabile in concorso dei reati contestati poiché, pur a conoscenza dei fatti, avrebbe tollerato e agevolato gli abusi, tentando di coprire le responsabilità dei familiari. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

