Paghi le bollette, lo Stato ti restituisce subito 1.000€ netti | Poste rilancia i buoni fruttiferi più attesi di sempre

Niente più spese legate alla luce, all’acqua e al gas: il meccanismo anti-bolletta sta dilagando sempre più tra i cittadini.

La storia è sempre la stessa: ogni mese ci ritroviamo a dover sborsare centinaia di euro in bollette. Una situazione che con il tempo può arrivare a pesare notevolmente sulle nostre finanze, complici i recenti rincari di beni e servizi.

A pagarne di più le spese sono ovviamente tutte quelle famiglie che vantano un basso reddito, spesso considerato al di sotto o ai limiti della soglia di povertà. Insomma, i costi di luce, acqua e gas, possono rivelarsi un vero e proprio incubo.

Ma trattandosi di servizi essenziali, non possiamo farne a meno. Ma qualcuno ha trovato un modo per farsi restituire i suoi soldi. E noi oggi vogliamo rivelarvelo. Seguendo il nostro consiglio sarete in grado di risparmiare un bel gruzzoletto.

Il guadagno alternativo

Seguendo alcune semplici linee guida, avrete la possibilità di trasformare i risparmi in guadagni extra, senza bisogno di muovere un dito. A questo punto la domanda sorge spontanea: qual è il metodo che permette di fare tutto questo?

Semplice, un investimento a lungo termine tramite i buoni fruttiferi postali. Si tratta di uno strumento ideale per far accrescere il proprio capitale nel tempo. Non è tutto perché il rischio è molto più basso rispetto ad altre opzioni di investimento, oltre al fatto che la tassazione risulta agevolata se paragonata a quella offerta dalla concorrenza.

Il buono fruttifero più richiesto

Il tipo di investimento postale più popolare è il buono fruttifero 3×4, che non presenta costi di gestione né tanto meno costi fiscali. Gli intestatari ammessi possono essere solo persone fisiche, anche se è permessa una cointestazione fino a 4 individui, seppur maggiorenni.

Ma veniamo al dunque. Con questo meccanismo finanziario, qualora investiate 2.684 euro, nel giro di 16 anni vi ritroverete con 1000 euro in più. E come accennato in precedenza, la tassazione agevolata sarà pari al 12,5%, e ovviamente il capitale è sempre rimborsabile. Tutti questi aspetti permettono a questo buono fruttifero di essere una delle formule di investimento più richieste perché sicura, garantita dallo Stato e percepita come un “salvadanaio” a lungo termine.