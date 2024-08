Ossigeno oscuro, la scoperta che può riscrivere l’origine della vita

Individuati sui fondali del Pacifico dei noduli metallici simili a piccole pile, capaci di produrre la molecola fondamentale per la vita: che quindi potrebbe non essere stata generata da microrganismi come i cianobatteri

Si chiama ossigeno oscuro l’ultima, sbalorditiva scoperta scientifica giunta, tenendo fede al suo nome, direttamente dai fondali tenebrosi dell’Oceano Pacifico. L’aspetto più sorprendente è che questa molecola non è stata generata da organismi viventi, bensì da concrezioni minerali simili a rocce. E proprio per questo sta mettendo in discussione le attuali teorie su come sia cominciata la vita sulla Terra.

Una telecamera riprende una spugna vitrea e una stella marina in un campo di noduli polimetallici che producono ossigeno oscuro (© Geomar Bilddatenbank / Wikimedia Commons)

La scoperta dell’ossigeno oscuro

Sono stati recentemente pubblicati su Nature Geoscience i risultati di alcuni esperimenti condotti dalla Scottish Association for Marine Science. La quale, come riporta France 24, stava valutando l’impatto sull’ecosistema di possibili estrazioni minerarie a oltre 4 chilometri di profondità, laddove non arrivano i raggi solari. Concentrandosi soprattutto sui cosiddetti “noduli polimetallici”, formazioni abissali contenenti sostanze come manganese, nichel e cobalto, fondamentali per le batterie delle auto elettriche e dei cellulari.

Un "oxygène noir" fabriqué dans les abysses de l'océan Pacifique a été découvert

➡️ https://t.co/iIEOml8yDv pic.twitter.com/16hs2H9sya — FRANCE 24 Français (@France24_fr) July 23, 2024

In un ambiente in cui è impossibile la fotosintesi clorofilliana, il team guidato dal professor Andrew Sweetman intendeva misurare il consumo di O 2 . La cui concentrazione, però, nell’acqua sopra ai sedimenti incredibilmente aumentava.

Andrew Sweetman (immagine dalla sua pagina Facebook)

Test successivi hanno quindi rilevato che la superficie dei depositi presentava una tensione elettrica piuttosto elevata, simile a quella di una pila AA. Un voltaggio sufficiente a dar luogo a un processo chiamato elettrolisi, che scinde l’H 2 O nei suoi elementi di base, idrogeno e – appunto – l’ossigeno oscuro.

All’origine della vita

Queste evidenze hanno implicazioni potenzialmente dirompenti, perché lo scenario “classico” sull’origine della vita ruota intorno ad antichi microbi, i cianobatteri. I quali, circa tre miliardi di anni fa, sarebbero stati responsabili dell’iniziale produzione di ossigeno, cui seguì il graduale sviluppo degli organismi complessi.

Cianobatteri (© NASA / Wikimedia Commons)

Il professor Nicholas Owens, direttore della SAMS, ha spiegato che «la possibilità che ci fosse una fonte alternativa ci esorta a un radicale ripensamento» dell’ipotesi. Senza contare che lo stesso fenomeno potrebbe verificarsi in mondi acquatici come alcune lune di Giove e Saturno, creando le condizioni per l’apparizione della vita extraterrestre.

Nicholas Owens (immagine dalla pagina Facebook della Scottish Association for Marine Science)

Naturalmente tutto è ancora da dimostrare, ma in fondo la ricerca serve proprio a questo: a portare alla luce ciò che giace, da sempre, nell’ombra.

Logo della Scottish Association for Marine Science – SAMS (immagine dal sito della Scottish Association for Marine Science) Nodulo polimetallico (© Carolyn Cole – Los Angeles Times / Getty Images) Fotosintesi clorofilliana (© Kids.frontiersin.org / Wikimedia Commons) Meme su come è iniziata l’evoluzione (immagine dalla pagina Facebook “Scemipedia, tutte le scemenze del web e non solo”)