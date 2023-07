Oristano, bimba di 10 anni annega in mare

(Adnkronos) – Tragedia sulla costa occidentale della Sardegna, dove una bimba di 10 anni è morta annegata nel mare di Porto Alabe a Tresnuraghes. Nonostante il vento e le onde sulla costa dell'oristanese, la bambina è entrata in acqua assieme alle due sorelle ma non è riuscita a tornare a riva. Per la piccola non c'è stato niente da fare, la sorella di 15 anni è stata soccorsa e portata in ospedale mentre starebbe bene la sorella 17enne. —[email protected] (Web Info)

