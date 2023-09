Orietta Berti: “Io citata nel libro di Giorgia Meloni, mi ha fatto piacere”

(Adnkronos) – "Ieri ero a registrare una canzone a Milano e mio figlio mi ha detto 'guarda che sei nel libro della Meloni'… Mi ha fatto molto piacere. Oggi non ho messo le paillettes, ero tentata di indossarle anche oggi". Con questa battuta Orietta Berti ride e scherza con i giornalisti che le chiedevano un commento al fatto di essere citata nel libro intervista di Alessandro Sallusti "La versione di Giorgia" (Rizzoli), a margine della presentazione della campagna di comunicazione della Pa "Più che un posto fisso un posto figo". La Berti, infatti, viene citata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una foto in cui sorride con il premier britannico Rishi Sunak che le chiedeva "Who's Orietta Berti?" e Meloni, per tutta risposta, ha mostrato a Sunak sullo smartphone una foto della cantante. Un siparietto che nasce dalla osservazione fatta da Andrea Giambruno, compagno della Meloni, sul suo abbigliamento al vertice nato di Vilnius quando l'ha bonariamente presa in giro dicendo: 'sembri Orietta Berti', visto che indossava un abito luccicante. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

