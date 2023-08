Operai investiti, fiori davanti alla stazione: “Rispetto per vittime lavoro onesto”

(Adnkronos) – ‘Rispetto per le vittime del lavoro onesto’. E’ il bigliettino che accompagna un mazzo di margherite gialle che una residente di Brandizzo ha posato poco fa all’ingresso della stazione dive questa notte 5 operai che erano al lavoro sui binari sono stati investiti e uccisi da un treno passeggeri vuoto proveniente da Alessandria che stava andando al deposito a Torino. Intanto, mentre è ancora in corso il sopralluogo degli inquirenti per accertare la dinamica dell’accaduto, è stato ultimato poco fa il recupero dei resti delle vittime che ora vengono portate alla camera mortuaria dell’ospedale di Chivasso a disposizione dell’autorità giudiziaria Dai primi rilievi, a quanto si apprende, sarebbe emerso che il treno stava viaggiando a una velocità di almeno 100 km orari. Da accettare ora se tutte le procedure di sicurezza fossero state rispettate. La procedura, infatti, prevede, che tutte le attività sulle linee ferroviarie si svolgano sempre in assenza di circolazione ferroviaria e questa assenza viene comunicata da un nulla osta formale di Rfi alla squadra del cantiere che inizia i lavori. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

