Ondata di maltempo al Nord, in Friuli temporali e vento fino a 130 km orari

(Adnkronos) – Un'estesa ondata di maltempo ha interessato la scorsa notte il Nord Italia. Particolarmente colpito il Friuli Venezia Giulia, dove si sono registrate piogge abbondanti (10-30 mm) e locali grandinate ma soprattutto raffiche di vento forte sui 100-130 km orari in molte località sia in quota in montagna che in pianura e sulla costa. Lo riferisce bollettino di aggiornamento sulla situazione meteo della Regione Friuli Venezia Giulia. ''Dalle ore 2:30 di questa mattina un sistema temporalesco ha interessato la nostra regione, si segnalano eventi di caduta alberi e scoperchiamento di tettoie. Le zone maggiormente colpite sono la pedemontana a cavallo fra le ex province di Udine e Pordenone e la bassa pianura. Nella pedemontana in Sor sono giunte segnalazioni di alberi caduti nei Comuni di Sequals, Majano, Forgaria, Treppo Grande, Osoppo, Gemona, San Daniele, Vito d’Asio, Castelnovo del Friuli, Cassacco, Fanna, Bordano, Pinzano, Clauzetto, mentre nella pianura dai Comuni di Latisana, Pasiano di Pordenone, San Giorgio di Nogaro, Chions, Azzano Decimo, Fiume Veneto, Torviscosa, Carlino, Gradisca d’Isonzo, Precenicco, Terzo d’Aquileia, Cervignano, Aiello, Porpetto, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Torviscosa, San Vito al Torre , Castions di Strada. Si registrano black out nei comuni di Torviscosa, Carlino, Artegna ed Osoppo. Gli alberi caduti hanno interessato la viabilità ed in particolare la SR 552 in comune di Sequals, la SP1 e la SP 22 in località Anduins ed alcune viabilità comunali nei comuni di Cervignano e San Giorgio di Nogaro''. —[email protected] (Web Info)

