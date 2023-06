Omicidio Michelle Causo, inquirenti tra piste e ipotesi: si lavora sul movente

(Adnkronos) – Gli inquirenti sono al lavoro su diverse piste per cercare di chiarire il movente dietro l’omicidio della 17enne Michelle Maria Causo, uccisa a coltellate nel quartiere di Primavalle a Roma. Un delitto per il quale è stato arrestato un coetaneo 17enne di origini srilankesi, dopo essere stato sentito a lungo in questura, con un interrogatorio “analitico e approfondito”. Fra le ipotesi quella di una lite, magari dopo un approccio sessuale respinto, o per un presunto debito. Il ragazzo ha colpito la 17enne con un coltello da cucina con almeno 6 fendenti e poi ha tentato di disfarsi del corpo trasportandolo su un carrello della spesa all’interno di una busta nera. —[email protected] (Web Info)

