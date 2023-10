Omicidio Marta di Nardo, fermato il vicino: in casa il corpo fatto a pezzi

(Adnkronos) – E' stato sottoposto a fermo nella notte il 46enne, pluripregiudicato, ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio di Marta Di Nardo. All’esito del sopralluogo effettuato all’interno dell’abitazione dell’uomo dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano e della Compagnia Milano P.ta Monforte è stato rinvenuto il cadavere della donna, fatto a pezzi e in avanzato stato di decomposizione. In casa del fermato, vicino di casa della 60enne scomparsa ormai da due settimane, sono stati trovati alcuni effetti personali della donna e sono emerse tracce della presenza dell’uomo all’interno dell’abitazione della Di Nardo in un periodo successivo alla sua scomparsa. Il cadavere di Marta Di Nardo era avvolto in una coperta e nascosto in un soppalco all'interno della cucina. L'uomo ha negato ogni responsabilità nella scomparsa della donna, per poi chiudersi nel silenzio quando i militari hanno trovato prima tracce di sangue nella sua camera da letto e poi il corpo della donna. La scomparsa della donna, di cui si erano perse le tracce da inizio mese, era stata denunciata solo lo scorso 17 ottobre. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

