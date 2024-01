Omicidio 14 enne, si costituisce 24enne che nega di aver sparato

Le indagini sono ancora in corso anche se è stata ricostruita quasi interamente la vicenda e sembra chiaro anche il movente

All’interno dell’auto da cui sono partiti i colpi che hanno ucciso Alex Ivan, il 14enne romeno, a Pantano, c’erano il 24enne fermato e altre tre persone. Uno di questi, che aveva partecipato anche alla lite all’interno del bar, era stato compiutamente identificato ma si era reso irreperibile ed era ricercato sin dai momenti successivi all’omicidio. Il 24enne si è presentato nella serata di ieri ai Carabinieri, accompagnato dai due avvocati di fiducia. A seguito dell’interrogatorio è stato emesso il decreto di fermo. Le indagini sono ancora in corso.

Il sindaco di Monte Compatri

”Accogliamo con soddisfazione i recenti sviluppi delle indagini successive alla morte del 14enne Ivan avvenuta venerdì notte. Il sindaco e la struttura comunale hanno collaborato e sono a disposizione delle autorità che lavorano al caso per fare piena luce sull’accaduto, mettendo sin da subito a disposizione le riprese effettuate dal sistema di videosorveglianza comunale. I nostri più sentiti complimenti all’Arma dei Carabinieri, dunque, per il complesso lavoro di indagine che ha portato al fermo di pg del presunto autore dell’omicidio”. Lo dichiara in una nota il sindaco di Monte Compatri, Francesco Ferri.