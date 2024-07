Olimpiadi, ecco il “peccato originale” da cui discendono tutti i mali

Pochi giorni dopo l’inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024, è già possibile tracciare un primo bilancio esteso anche ad alcuni aspetti extra-sportivi. E decisamente il piatto piange, stando almeno alle polemiche scoppiate sia intorno alla cerimonia d’apertura che alle gare vere e proprie. Per quanto si tenda a concentrarsi soprattutto sui mali contingenti, ignorando il “peccato originale” da cui tutto discende.

Logo delle Olimpiadi di Parigi 2024 (© Wikimedia Commons)

Bilancio negativo per l’inizio delle Olimpiadi

La pioggia rovesciatasi sulla Ville Lumière in occasione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi 2024 è stata in qualche modo simbolica. Ad essa, infatti, è seguito un vero e proprio diluvio di critiche che si è abbattuto sul Comitato organizzatore – e a ragion veduta.

I Cinque Cerchi sulla Tour Eiffel (© Ibex73 / Wikimedia Commons)

Nel mirino c’era soprattutto l’ormai famigerata “parodia” dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci in salsa transgender e woke – quindi blasfema e offensiva. Tanto che, come riporta il Daily Mail, il video dell’intera ouverture è stato rimosso dall’account YouTube ufficiale del Comitato Olimpico Internazionale.

Screenshot dall’account YouTube del CIO che ha rimosso il video della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi 2024 (immagine dall’account X – ex Twitter – di Francesca Totolo)

In precedenza Thomas Jolly, responsabile artistico dello show, come riferisce Sky TG24 aveva provato a spiegare che la sua ispirazione era il dio greco Dioniso. Evidentemente però aveva dimenticato di avvisare Barbara Butch, l’interprete di Gesù Cristo, che in una storia Instagram (poi opportunamente ritoccata) esultava per «il Nuovo Testamento gay».

Screenshot della storia Instagram di Barbara Butch

Questo comunque era il non minus ultra, ma sotto la superficie (è il caso di dirlo) c’è sempre molto di più. Come l’Escherichia Coli che infesta le acque della Senna a dispetto degli 1,4 miliardi spesi – scrive il Corsera – per la bonifica. E che, aggiunge France 24, ha già costretto i responsabili a rinviare la prova di triathlon maschile – nonché a incolpare pateticamente i temporali dello scorso fine settimana.

JO 2024 : le triathlon masculin reporté à mercredi en raison de la pollution de la Seine

➡️ https://t.co/IxSpfIPgf6 pic.twitter.com/clhiED9s1t — FRANCE 24 Français (@France24_fr) July 30, 2024

Dulcis in fundo, ecco lo sconcertante trattamento riservato, in ossequio al peggior affermazionismo green, agli atleti stessi. Costretti a dormire su letti di cartone e materassi in plastica riciclata, ma anche a lasciare il Villaggio Olimpico per poter mangiare carne e uova.

Il “peccato originale” di Parigi 2024

Eppure, come spesso accade, il vero difetto sta nel manico, che nel caso specifico porta il nome dell’inquilino dell’Eliseo Emmanuel Macron. Che ha voluto (auto)celebrare la propria visione della Francia benché sia largamente disapprovata in patria come all’estero. E ignorando che, in una manifestazione come le Olimpiadi, ciò che dev’essere messo al centro, banalmente, è lo sport.

Emmanuel Macron (immagine dalla sua pagina Facebook)

Peccato, perché l’evento ha regalato anche dei momenti da brivido, su tutti l’esibizione di una fantastica Céline Dion sotto la Tour Eiffel. Ma anche la Marseillaise operistica di Axelle Saint–Cirel e l’emozionante passaggio della fiamma olimpica dalle mani di Zinédine Zidane a quelle di Rafael Nadal. E pure la rivincita di Aya Nakamura sui razzisti che non consideravano la cantante transalpina più venduta al mondo “abbastanza francese” per rappresentare l’Esagono alla rassegna casalinga.

Céline Dion canta “L’hymne à l’amour” sulla Tour Eiffel durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 (screenshot dal canale YouTube di Eurosport)

Anche lo scenario parigino era fortemente suggestivo, ma in una città come quella di Pierre de Coubertin si doveva assolutamente mettere in conto la possibilità di rovesci. E tenere un centinaio di Capi di Stato e di Governo per ore sotto l’acquazzone, soprattutto mentre Monsieur le Président stava all’asciutto, è stato semplicemente imbarazzante.

Il Barone Pierre de Coubertin (1863-1937). © Library of Congress / Wikimedia Commons

Galeotta, insomma, fu la grandeur dei nostri cugini d’Oltralpe. Che dunque possono solo piangere se stessi se, lungi dall’entrare trionfalmente nella Storia dei Cinque Cerchi, rischiano invece di ritrovarsi, ignominiosamente… fuori dai Giochi.

Axelle Saint-Cirel canta la “Marseillaise” durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 (screenshot dal canale YouTube di Eurosport) Aya Nakamura si esibisce durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 (screenshot dal canale YouTube di Eurosport) Zinédine Zidane passa la fiamma olimpica a Rafael Nadal durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 (immagine dalla pagina Facebook dei Giochi Olimpici) Thomas Jolly (immagine dal suo account X – ex Twitter) Barbara Butch (immagine dalla sua pagina Facebook)