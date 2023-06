Ohio, bimbo di 2 anni trova pistola e uccide mamma incinta

(Adnkronos) – Una donna incinta e il bimbo che aveva in grembo sono morti dopo che l'altro figlio di 2 anni della donna le ha sparato accidentalmente alla schiena. E' accaduto in Ohio, Stati Uniti. Secondo una dichiarazione della polizia di Norwalk , Laura Ilg, 31 anni, ha chiamato il 911 venerdì pomeriggio e ha detto al centralinista di essere incinta di 33 settimane e di essere stata colpita dal figlio di 2 anni. I servizi di emergenza sono arrivati in pochi minuti. La donna era cosciente e ha raccontato agli agenti cosa era successo. Trasportata al Fisher Titus Medical Center, le hanno praticato un taglio cesareo d'urgenza, ma il piccolo era già morto. Poco dopo è deceduta anche la mamma. Gli agenti hanno preso possesso della pistola, una SIG Sauer P365, insieme a un bossolo e al caricatore. La donna e suo marito hanno detto alle autorità che l'arma era conservata in un comodino nella loro camera da letto, solitamente chiusa a chiave, ma il bambino era riuscito ad entrare mentre lei stava facendo il bucato, e aveva iniziato a giocare con la pistola. In casa è stato trovato anche un fucile calibro 12 e un fucile da softair,. —internazionale/[email protected] (Web Info)

